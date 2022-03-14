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الامارات | انقاذ متسلقة جبال سعودية في دبا الفجيرة‎‎

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أحمد عابد - أبوظبي 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن انقاذ متسلقة جبال سعودية في دبا الفجيرة‎‎ والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نفذ المركز الوطني للبحث والإنقاذ بالتنسيق مع عمليات شرطة دبا الفجيرة أمس الاحد  مهمة إنقاذ وإخلاء طبي لمصابة من الجنسية تبلغ من العمر 28 عام في منطقة جبلية بدبا الفجيرة.

وذكر المركز انه  تم تلقي بلاغ من غرفة عمليات شرطة دبا الفجيرة  يفيد بتعرض فتاة من الجنسية السعودية لتعب و ارهاق شديدين أثناء تسلقها الجبال .

تم التدقيق على الموقع بواسطة الأنظمة العملياتية المساعدة من قبل فريق غرفة العمليات التابع للمركز الوطني للبحث والإنقاذ،

وبقدرات وإمكانيات طائرة البحث والإنقاذ تمكن فريق البحث و الإنقاذ من إخلاء المصابة إلى مستشفى دبا الفجيرة لتلقي العلاج اللازم مع ضمان و مراعاة كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية الخاصة بفيروس .

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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