الامارات | هل يتم إلغاء تأشيرة الإقامة في حال البقاء خارج الإمارات أكثر من 6 أشهر؟

شكرا لقرائتكم خبر عن هل يتم إلغاء تأشيرة الإقامة في حال البقاء خارج الإمارات أكثر من 6 أشهر؟ والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت حكومة الإمارات الرقمية، أنه يجب ألا يمكث المكفول خارج دولة الإمارات لأكثر من ستة أشهر، وإلا فسيتم إبطال مفعول تأشيرة الإقامة الخاصة به، ومع ذلك، هناك بعض الاستثناءات من القاعدة المذكورة .

وأكدت أن القاعدة العامة هي أن الوافد المقيم الحامل لتأشيرة إقامة سارية المفعول من دولة الإمارات والراغب في السفر إلى الخارج لأي سبب، يجب أن لا يمكث خارج دولة الإمارات لأكثر من ستة أشهر، وإلا فسيتم إبطال مفعول تأشيرة الإقامة الخاصة به، وفي هذه المرحلة، لن يتمكن من دخول دولة الإمارات، إلا بعد التقدم للحصول على تصريح دخول جديد.

وذكرت أنه مع ذلك، هناك بعض الاستثناءات من القاعدة المذكورة أعلاه، والتي تسمح للوافد المقيم بالبقاء خارج دولة الإمارات لأكثر من ستة شهور، وفي نفس الوقت الحفاظ على صلاحية تأشيرة إقامته في الدولة، يشمل هذا : الزوجة الأجنبية المكفولة من زوجها الإماراتي، الوافد المقيم الذي يعمل في إحدى الجهات الحكومية، ومرافقه، ويتم إرساله للخارج للعلاج من قبل الإدارة الحكومية، وفي هذه الحالة يجب تقديم تقرير طبي معتمد من وزارة الصحة ووقاية المجتمع، أو الجهات الصحية الأخرى المعتمدة، العمالة المنزلية المرافقة للطالب الذي يدرس، أو الشخص الذي يتعالج في الخارج، العمالة المنزلية المرافقة لأعضاء البعثات الدبلوماسية والقنصلية الذين يمثلون دولة الإمارات في الخارج، وموظفو هذه البعثات ممن يحملون تأشيرة إقامة في دولة الإمارات، موظفو القطاع العام ممن يتم إرسالهم قبل الجهة لحضور دورات تدريبية أو تخصصية، أو العاملون في مكاتب أصحاب العمل في الخارج وعائلاتهم الذين يحملون تأشيرات إقامة سارية المفعول في دولة الإمارات، الطالب المقيم في دولة الإمارات، والذي يسافر إلى الخارج للدراسة في إحدى الجامعات (وفقاً لأحكام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي)، مع مراعاة التحقق من ذلك في الإمارات الأخرى.

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