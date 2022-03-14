الامارات | طقس غائم جزئياً رطب ليلاً

شكرا لقرائتكم خبر عن طقس غائم جزئياً رطب ليلاً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توقّع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً أحياناً على بعض المناطق، يصبح رطباً ليلاً وصباح الثلاثاء على بعض المناطق الساحلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة.

كما توقع المركز أن تكون الرياح جنوبية شرقية - شمالية شرقية/ 10 إلى 20، تصل إلى 30 كم/س، فيما يكون الخليج العربي خفيف الموج. فيما سيحدث المد عند الساعة 08:01، والجزر الأول عند الساعة 17:54، والجزر الثاني عند الساعة 06:05. وتوقع أن يكون بحر عمان خفيف الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 20:33 والمد الثاني عند الساعة 07:33، والجزر الأول عند الساعة 13:36، والجزر الثاني عند الساعة 02:32.

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