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الامارات | 29 مليون درهم حصيلة مزاد علني لأرقام مركبات مميزة

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دبي ■ الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بلغت حصيلة إيرادات المزاد العلني (109) للأرقام المميزة للوحات المركبات، الذي نظمته هيئة الطرق والمواصلات في دبي 29 مليوناً و938 ألف درهم، وقد جرت فعاليات المزاد في فندق الريتز كارلتون في دبي.

وحقق الرقم (AA90) القيمة السعرية الأعلى، إذ بِيعَ هذا الرقم بمليونين و740 ألف درهم، تلاه الرقم (M73) بمليونين و360 ألف درهم، والرقم (W55555) بمليون و710 آلاف درهم، والرقم (X800) بمليون و20 ألف درهم.

وطرحت الهيئة في مزادها العلني 90 رقماً مميزاً ثنائياً وثلاثياً ورباعياً وخماسياً، للوحات المركبات المميزة من الفئات: (AA-I-J-K-L-M-N-O-P-Q-R-S-T-U-V-W-X-Y-Z) وتحرص الهيئة من خلال طرح الأرقام المميزة للمركبات في مزاداتها العلنية والإلكترونية، على اتباع استراتيجية فعّالة قائمة على خطط مدروسة وتستند إلى الحيادية والشفافية وإتاحة الفرص المتكافئة لعشّاق الأرقام المميزة، الذين يسعون إلى اقتنائها من خلال مزادات الهيئة.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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