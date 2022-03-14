الامارات | سكيك

شكرا لقرائتكم خبر عن سكيك والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - خطأ

فوجئ مقيم في دبي بمخالفة مواقف حررت له من قبل هيئة الطرق والمواصلات، رغم أنه حجز التذكرة عن طريق الهاتف، لكنه اكتشف أن الخطأ منه، وأنه وضع رقم لوحة سيارته الأخرى.

روبوت

مازحت إحدى زوار «إكسبو دبي» روبوتاً طريف الشكل، يتجول في شوارع المعرض العالمي، مصرّة على أنها قررت خطبته، وطلبت من صديقاتها تصويرها معه، مؤكدة أنه زوج المستقبل.

ارتباك

لجأ عميل لدى أحد البنوك إلى سداد الدفعة المستحقة لبطاقته الائتمانية التابعة لبنك آخر عبر التطبيق الهاتفي للبنك الأول، وتلقى رسالة بأن المعاملة لم تتم بسبب خطأ تقني، فحاول مجدداً، ليكتشف أن الأموال حُوّلت مرتين، لترتبك حساباته دون خطأ منه.

مواقف

طالب أولياء أمور إدارة المرور والدوريات في الشارقة بتسيير دوريات أمام مدرسة الزهور في منطقة مويلح، لضبط المركبات التي تقف بشكل خاطئ في مواقف المدرسة الخارجية، وتمنع بقية المركبات من الوصول إلى المواقف أثناء انتظار أبنائهم بعد انتهاء الدوام الدراسي.

ترويج

طالب أصحاب محال تجارية في منطقة السلمة بأم القيوين دائرتي البلدية والتنمية الاقتصادية بالسماح لهم بتركيب لافتات ترويجية مجانية على كتف الطريق، لفترة محددة، للفت انتباه المركبات على الطريق العام بوجودهم، خصوصاً أن محالهم تقع في زاوية ميتة وغير مرئية للآخرين.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.



نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

[email protected]

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news