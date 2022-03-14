الامارات | في الميدان

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنظم جامعة زايد حفل تخريج دفعة «صناع المستقبل»، خلال الفترة من 14 إلى 16 مارس الجاري، تحت رعاية وحضور سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي.

ويشهد الحفل تخريج 3932 طالباً وطالبة من الدفعتين 19 و20 للطالبات، والدفعتين تسعة و10 للطلاب في مرحلة البكالوريوس، ودفعات مختلفة من خريجي الدراسات العليا، ويذكر أن 95.5٪ من الخريجين خلال حفل 2022 مواطنون، وبلغ إجمالي الخريجين 20757 خريجاً وخريجة منذ تأسيس الجامعة، 89٪ منهم إناث.

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