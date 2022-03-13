الامارات | محمد بن زايد يبحث مع ملك البحرين علاقات التعاون والعمل المشترك بين الإمارات والبحرين

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن زايد يبحث مع ملك البحرين علاقات التعاون والعمل المشترك بين الإمارات والبحرين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم .. أخاه صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل مملكة البحرين الشقيقة في مقر إقامة جلالته في أبوظبي.

وتبادل سموه وجلالة الملك حمد بن عيسى الأحاديث الأخوية الودية التي تعبر عن عمق العلاقات التي تجمع دولة الإمارات ومملكة البحرين الشقيقة وقيادتيهما متمنيين للبلدين دوام التقدم والرفعة والازدهار.

كما نقل سموه إلى جلالة ملك البحرين تحيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وتمنياته له موفور الصحة والسعادة وللبحربن الشقيقة استمرار التطور والرخاء.

وبحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة .. علاقات التعاون والعمل والتنسيق المشترك بين دولة الإمارات ومملكة البحرين والسبل الكفيلة بدعمها وتنويع آفاقها في جميع المجالات بما يعزز جهود التنمية المستدامة ويسهم في تحقيق تطلعات شعبيهما ومصالحهما المشتركة انطلاقاً من الروابط الأخوية المتينة التي تجمع البلدين وإيمانهما بوحدة المصير المشترك.

حضر اللقاء .. سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، و معالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في وزارة شؤون الرئاسة.

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