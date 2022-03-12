الامارات | الطقس حار اليوم.. وتشكّل ضباب حتى الاثنين

شكرا لقرائتكم خبر عن الطقس حار اليوم.. وتشكّل ضباب حتى الاثنين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفاد المركز الوطني للأرصاد بأن طقس اليوم، يكون حاراً وصحواً بوجه عام، يصبح غائماً جزئياً ومغبر أحياناً نهاراً على بعض المناطق، منوهاً إلى أن الرياح تكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً لتكون مثيرة للغبار نهاراً، وتتراوح سرعتها من 15 إلى 25 كم/س، تصل إلى 35 كم/س على البحر الذي يكون خفيف إلى متوسط الموج أحياناً في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان.



وتوقّع المركز أن يكون الطقس غداً رطباً على السواحل، مع احتمال تشكّل ضباب خفيف غرباً، يصبح صحواً إلى غائماً جزئياً أحياناً على بعض المناطق، فيما تكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية وشمالية خفيفة إلى معتدلة السرعة، سرعتها من 10 إلى 20 كم/س، تصل إلى 30 كم/س على البحر الذي يكون خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.



وأشار إلى أن طقس الاثنين سيبقى رطباً على السواحل، مع احتمال تشكّل ضباب أو ضباب خفيف غرباً، يصبح صحواً إلى غائماً جزئياً أحياناً على بعض المناطق، فيما تظل الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية وشمالية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتراوح سرعتها من 10 إلى 20 كم/س، تصل إلى 30 كم/س على البحر الذي يكون خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.



وأوضح المركز أن طقس الثلاثاء المقبل سيكون صحواً إلى غائماً جزئياً أحياناً على بعض المناطق، فيما تكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتراوح سرعتها من 10 إلى 20 كم/س، تصل إلى 30 كم/س على البحر الذي يكون خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

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