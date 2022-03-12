الامارات | محمد بن راشد : كنا في سباق مع الزمن ونجحنا بإنجازات عظيمة

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد : كنا في سباق مع الزمن ونجحنا بإنجازات عظيمة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، أننا في دولة الإمارات كنا في سباق مع الزمن ونجحنا في السباق بإنجازات كبيرة وعظيمة، مشيراً سموه إلى أن هذه الإنجازات التي تحققت تلقي أعباء إضافية ومسؤوليات جديدة ومهام جسيمة.

وقال سموّه في فيديو مخاطباً أبناء الوطن نشره ضمن وسم «ومضات قيادية» على حساب سموه على «إنستغرام» : «لقد كنا في سباق مع الزمن ونجحنا في هذا السباق.. وكما قلت دائماً.. ما زال السباق في بداياته وهذه الإنجازات التي حققناها تلقي علينا أعباء إضافية ومسؤوليات جديدة ومهام جسيمة».

وأضاف سموه: «بناء الإنسان وتعليمه مستمران دائماً.. نحن تخرجنا وأنجزنا ونجحنا وما زلنا نتعلم.. ونحن نعمل من أجل الإنسان الإماراتي».

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