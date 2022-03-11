الامارات | وفاة عربي مسن دهساً بالفجيرة

شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة عربي مسن دهساً بالفجيرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توفي عربي، يبلغ من العمر 73 عاما، دهسا من قبل مركبة أجرة يقودها شاب من جنسية عربية أخرى بالقرب من دوار الدلة باتجاه شارع النخيل بإمارة الفجيرة.

وقال مدير إدارة المرور والدوريات بالقيادة العامة لشرطة الفجيرة، العقيد صالح محمد عبدالله الظنحاني لـ"الامارات اليوم"، أن المتوفى كان يهم بالعبور بالقرب من دوار الدلة إلا أنه تفاجأ بالمركبة المسرعة التي دهسته وتوفي متأثراً بالإصابات التي لحقت به.

ولفت إلى أن بلاغاً ورد، في تمام الساعة الثامنة ونصف من مساء اليوم، يفيد بوقوع حادث دهس بالقرب من دوار الدلة، أصيب على إثره شخص عربي بإصابات بليغة، فانتقلت دوريات المرور إلى مكان الحادث.

وشدد الظنحاني أن للمشاة الحق في عبور الطريق بأمان، إذ إن السرعة الزائدة،

والانشغال بغير الطريق، وعدم الانتباه، والعبور من الأماكن غير المخصصة لعبور المشاة، من أهم المسببات لحوادث الدهس، مشيراً إلى ضرورة مراعاة الأطفال وكبار السن في عبورهم للطريق، وأن سلامة المشاة على الطريق مسؤولية مشتركة بين مستخدمي الطريق والمشاة، ولمستخدمي الطريق دور كبير في تحقيق السلامة من خلال الحذر والانتباه وإعطاء الأولوية للمشاة للعبور بسلام وأمان.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news