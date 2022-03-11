الامارات | طقس الغد حار وغائم جزئياً

شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الغد حار وغائم جزئياً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً حارا وصحوا بوجه عام إلى غائم جزئيا ومغبرا أحياناً نهاراً على بعض المناطق، ورطبا ليلاً وصباح الأحد على السواحل مع احتمال تشكل الضباب الخفيف غرباً، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة.

وأوضح - المركز في بيانه اليومي - أن حركة الرياح جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س.

ويكون الموج في الخليج العربي خفيفا إلى متوسط أحياناً ، وسيحدث المد الأول عند الساعة 07:00 والمد الثاني عند الساعة 08:24 والجزر الأول عند الساعة 50:15 وبعده الجزر الثاني.

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا وسيحدث المد الأول عند الساعة 24:19 والمد الثاني عند الساعة 02:05 والجزر الأول عند الساعة 37:11 والجزر الثاني عند الساعة 46:00.

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