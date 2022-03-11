الامارات | شرطة عجمان تضبط حدث يسرق المركبات وتضبط ناشر فيديوهات السرقة وتحذر من نشر الشائعات

شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة عجمان تضبط حدث يسرق المركبات وتضبط ناشر فيديوهات السرقة وتحذر من نشر الشائعات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تمكنت شرطة عجمان من ضبط حدث خليجي يبلغ من العمر 16 عاما يفتش المركبات المفتوحة ليلا وسرق منها جهاز حاسوب محمول في منطقة الجرف بعجمان، كما تم ضبط ناشر فيديوهات السرقه الذي اثار اللقلق باشاعة السطو على المنازل مما يمس باستقرار الأمن في الامارة.

وقال مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية المقدم أحمد سعيد النعيمي أن شرطة عجمان رصدت الفيديوهات المتداولة والمصورة من كاميرات المراقبة في المنازل وبالتحري تم ضبط الحدث فورا خلال ساعات قليلة، حيث تبين أنه يقوم بتفتيش المركبات المفتوحه بقصد سرقة مايترك بها.

وأضاف مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية انه بسؤال الحدث تبين أنه يعاني من ظروف اسريه صعبه ما اضطره للسرقة من المركبات، مؤكداً عدم وجود ما يدعو للقلق.

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