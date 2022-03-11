الامارات | إغلاق مركز خدمات «كوفيد-19 من المركبة» في «سيتي ووك»

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شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق مركز خدمات «كوفيد-19 من المركبة» في «سيتي ووك» والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت شركة أبوظبي للخدمات الصحية (صحة) إغلاق مركز صحة لخدمات «كوفيد-19» من المركبة في سيتي ووك بدبي، اعتباراً من اليوم.
وقالت إن بإمكان الراغبين في إجراء فحص مسحة الأنف أو أخذ تطعيم «كوفيد- 19» في دبي حجز موعد في مركزها في الخوانيج من خلال تطبيق شركة «صحة»، الذي يعمل يومياً من الـ10 صباحاً إلى الثامنة مساءً.
وتوفر شركة «صحة» عدداً من مراكز خدمات «كوفيد-19» من المركبة في جميع إمارات الدولة، للتيسير على المواطنين والمقيمين، وتوفير أفضل الخدمات لهم.
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