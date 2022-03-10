الامارات | مكتوم بن محمد يستقبل رئيس مجلس إدارة شركة "لازارد" العالمية

شكرا لقرائتكم خبر عن مكتوم بن محمد يستقبل رئيس مجلس إدارة شركة "لازارد" العالمية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 10 مارس 2022

استقبل سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، اليوم رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لشركة لازارد العالمية المتخصصة في مجال الاستشارات المالية وإدارة الأصول ،كينيث جاكوبس، وذلك في مكتب سموه في مركز دبي المالي العالمي.

وناقش سموه مع كينيث جاكوبس آفاق التعاون وسبل تعزيزه في ضوء ما توفره دولة الإمارات من فرص للنمو وما تهيئة دبي من أجواء داعمة لشركائها تراعي مصالح الإمارة وتدعم مشاريعها وتواكب خططها التنموية الطموحة، مع تمكين كبرى المؤسسات العالمية من تحقيق أرقى مستويات الأداء وتسجيل أفضل النتائج، وفق نموذج فريد جعل من دبي قبلة رئيسية لمؤسسات المال والأعمال ومركزاً محورياً للأنشطة الاقتصادية في المنطقة.

وتم خلال اللقاء استعراض مجمل أعمال الشركة العريقة التي يعود تاريخ تأسيسها إلى قبل نحو 175 عاماً وتغطي حالياً ما يزيد على 40 مدينة حول العالم، كما تطرق النقاش لما تقدمه الشركة من خدمات انطلاقاً من دبي، لاسيما في مجال التعاون مع الشركات العائلية والتي تمثل أحد الدعائم المهمة للاقتصاد المحلي، وما طرأ على خدمات الشركة من تطور منذ افتتاح مقرها في مركز دبي المالي العالمي في العام 2007، والذي شكّل جسراً حيوياً لربط الخدمات المقدمة لعملائها في أوروبا وأفريقيا وآسيا.

وأكد رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لشركة لازارد العالمية أن دبي تمثل قاعدة انطلاق مثالية لمؤسسات الأعمال العالمية الساعية لتوسيع نطاق نشاطها في المنطقة بما تتمتع به من رؤية مستقبلية ومرونة في التعامل مع المتغيرات المحيطة، واستيعاب شامل لمتطلبات النمو خلال المرحلة المقبلة، وما تبديه دبي من انفتاحٍ واعٍ على مجتمع الأعمال العالمي والذي مكنها من تبوؤ مكانة متميزة بين أبرز الوجهات المالية والاستثمارية على مستوى المنطقة.

حضر اللقاء أمين عام المجلس التنفيذي لإمارة دبي عبدالله محمد البسطي، ، والمدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة في دبي هلال سعيد المري ، ومحافظ مركز دبي المالي العالمي عيسى كاظم.

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