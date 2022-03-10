الامارات | أروقة المحاكم

شكرا لقرائتكم خبر عن أروقة المحاكم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قضت محكمة الجنايات في دبي بحبس أربعة آسيويين ستة أشهر، بعد إدانتهم بسرقة لوحة أرقام مركبة، أوقفها صاحبها بجانب حديقة في منطقة البدع.

وأفادت تحقيقات النيابة العامة بأن المتهمين الأربعة اتفقوا في ما بينهم على سرقة لوحات المركبات المتوقفة، ووضعها على سيارات تستغل في بيع المشروبات الكحولية بشكل غير شرعي، ووزعوا الأدوار في ما بينهم، ثم استهدفوا المركبة المشار إليها، وسرقوا لوحتها، ولاذوا بالفرار. وبعد البحث والتحري، تم التوصل إلى المتهمين، وألقي القبض عليهم، واعترفوا بارتكابهم سرقات مماثلة، وضُبطت بحوزتهم لوحات أرقام مسروقة.

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