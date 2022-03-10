الامارات | ضبط 7772 مركبة منتهية الترخيص في رأس الخيمة

شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 7772 مركبة منتهية الترخيص في رأس الخيمة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ضبطت الأنظمة الذكية في رأس الخيمة 7772 مركبة منتهية الترخيص خلال ثلاثة أشهر منذ تطبيق وتفعيل الأنظمة التقنية في نوفمبر الماضي على كل طرق الإمارة بواسطة كاميرات متطورة للمراقبة المرورية تعمل على تعزيز وضبط السلامة المرورية والمحافظة على سلامة مستخدمي الطريق وفق أفضل الممارسات العالمية في مجال أمن وسلامة الطرق.

وأفادت شرطة رأس الخيمة بأن الأنظمة الذكية على طرق الإمارة ترصد وتحرر مخالفات لكل المركبات منتهية الترخيص حتى تلك التي تحمل أرقاماً صادرة من إدارات الترخيص في الإمارات الأخرى.

وأوضحت أنه في حال عدم سداد مخالفة انتهاء الترخيص سيتم تحرير مخالفة مرورية أخرى عند المرور مجدداً أمام أجهزة الضبط المروري بعد 15 يوماً من تحرير مخالفة انتهاء الترخيص الأولى، وذلك وفقاً للشروط والإجراءات المرورية المتبعة لضمان السلامة المرورية.

وذكرت أن غرامة قيادة مركبة منتهية الترخيص قيمتها 500 درهم، مع حجز المركبة لمدة سبعة أيام إضافة إلى أربع نقاط مرورية.

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