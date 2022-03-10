الامارات | «فرصة أمل» تتلقى 469 طلباً للعلاج من الإدمان

شكرا لقرائتكم خبر عن «فرصة أمل» تتلقى 469 طلباً للعلاج من الإدمان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تلقت مديرية مكافحة المخدرات بشرطة أبوظبي 469 طلب علاج من مرضى إدمان المواد المخدرة خلال العام 2021 بطريقة تضمن لهم السرية التامة وذلك استجابة لخدمة «فرصة أمل».

وأوضح مدير مديرية مكافحة المخدرات بقطاع الأمن الجنائي العميد طاهر غريب الظاهري أن «فرصة أمل» توفر تسهيلات عدة لتشجيع مرضى الإدمان على المبادرة إلى طلب العلاج، لافتاً إلى أن المؤشرات الحالية توضح حجم التفاعل الكبير مع الخدمة حيث بلغ عدد الاستفسارات 156 استفساراً من الجمهور خلال العام 2021 حول مزاياها وأهميتها وزار الموقع التوعوي الإلكتروني للخدمة 71289 شخصاً.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news