الامارات | مركز شرطة جديد في الخوانيج مزوّد بخدمات «SPS»

شكرا لقرائتكم خبر عن مركز شرطة جديد في الخوانيج مزوّد بخدمات «SPS» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفاد القائد العام لشرطة دبي، الفريق عبدالله خليفة المري، بأن مركز شرطة الخوانيج الجديد، يأتي في إطار حرص القيادة العامة لشرطة دبي على تعزيز التغطية الأمنية على مستوى إمارة دبي في كل المناطق، بمراكز شرطية تقدم مستوى عالياً من الخدمات، ومزوّدة بخدمات مراكز الشرطة الذكية «SPS»، من أجل التيسير على أفراد المجتمع وإسعادهم، إلى جانب تعزيز سرعة الاستجابة للحوادث الطارئة.

جاء ذلك خلال افتتاح مركز الخوانيج الجديد، بحضور الأمين العام للمجلس التنفيذي، عبدالله محمد البسطي، ورئيس مجلس إدارة غرف دبي، عبدالعزيز عبدالله الغرير، ومحمد جمعة النابودة.

وأكد حرص شرطة دبي على مواكبة التوسع والتطور العمراني في الإمارة بمراكز شرطية جديدة وحديثة، ما يسهم في تحقيق استراتيجية القوة الهادفة إلى تقديم خدمات أمنية مميزة تُسعد المتعاملين، وترسخ من شعور الأمن والأمان في مناطق الإمارة كافة.

واطلع الحضور على مركز الشرطة الذكي «SPS»، والخدمات الشرطية التي يقدمها لفئات المجتمع بطريقة ذكية، ودون أي تدخل بشري على مدار 24 ساعة عبر سبع لغات، منها خدمات رئيسة جنائية ومرورية ومجتمعية، وإمكانية تقديم طلبات الحصول على تصاريح بسهولة ويسر، دون الحاجة إلى التوجه إلى مراكز الشرطة التقليدية، ويوفر مركز الشرطة الذكي «SPS»، إمكانية تسجيل بلاغ جنائي دون الحاجة إلى مقابلة موظفين، والتواصل المباشر عبر الفيديو مع ضباط تحقيق يتحدثون بلغات عدة.

كما اطلع الحضور على قاعة «ديلي بريف» الهادفة إلى الاستفادة من برامج الذكاء الاصطناعي في مكافحة الجريمة والحد منها، بما يسهم في تحقيق استراتيجيتها في جعل دبي مدينة آمنة وسعيدة، وتسخير التكنولوجيا والتطورات التقنية الحديثة من أجل تطوير كوادرها وتحقيق أهدافها، وهو ما انعكس على التطور الملموس في الأداء على مدى سنوات طوال من العمل المتواصل والدؤوب، وجعل من شرطة دبي نموذجاً يُحتذى به في العمل الشرطي الاحترافي، إلى جانب تطوير أساليب العمل الميداني المعتمدة على التعليم المستمر وتحديثها، وتقديم خدمات متميزة للمتعاملين، وتعزيز التواصل مع الموارد البشرية ومنظومة العمل، من أجل خفض معدل الجريمة والحوادث المرورية والوفيات الناتجة عنها، وخلق بيئة عمل محفزة ومشجعة على تحقيق النتائج، كما اطلعوا على البرامج الذكية والشاشات التي تعرض الجرائم والمناطق الساخنة في منطقة الاختصاص.

كما اطلع الحضور على المبادرات المجتمعية لشرطة دبي، والتي تتضمن مبادرة 901، وأمن المساكن، والدراجات الهوائية، والشرطي جارك، والتدريب العلاجي لأصحاب الهمم، والشرطة السياحية (الدوريات الفارهة والعناية بالضحية)، بالإضافة إلى أمن المدارس، ومجالس الشرطة المجتمعية لخدمة الأحياء والشركات، والسائق المثالي، ويوم بلا حوادث، والروح الإيجابية، ومركز حماية الدولي، ومسابقة التقاط الأعلام، ومرضى القلب، وأصحاب الهمم، وأمنك بلمسة زر، ومخاطر الألعاب النارية.

المدينة الآمنة

أكد مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، اللواء خليل إبراهيم المنصوري، أن القيادة العامة لشرطة دبي تحرص من خلال مركز شرطة الخوانيج، على تحقيق التوجهات الحكومية، وتطبيق استراتيجية شرطة دبي، في أن تكون دبي «المدينة الآمنة»، والوجهة المُفضلة للعيش والإقامة والسياحة عالمياً، مشيراً إلى أن المركز سيوفر كل الخدمات إلى سكان المناطق في الخوانيج بطريقة ذكية وسلسة من أجل إسعادهم.

وأضاف أن المركز الجديد مُجهز وفق أفضل المعايير الأمنية، ويراعي المعايير العالمية للأبنية الحديثة من حيث الخدمات الذكية، والأبنية الصديقة للبيئة، والأبنية الخضراء ذات المواصفات البيئية والصحية السليمة، والموفرة للطاقة.

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