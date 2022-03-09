الامارات | محمد بن زايد يؤكد أهمية دور المرأة في تنشئة أجيال واعية

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن زايد يؤكد أهمية دور المرأة في تنشئة أجيال واعية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أهمية دور المرأة المحوري في تنشئة أجيال صالحة وواعية قادرة على التعامل مع مختلف التحديات المستقبلية وتجاوزها والإسهام في بناء أوطانها، مشيراً إلى أن المرأة تحظى بمكانة وتقدير كبيرين في دولة الإمارات.

وقال سموه خلال استقباله أمس، مجموعات نسائية تمثل العديد من الجهات بالدولة في قصر البحر، إن تقدير المرأة منهج ثابت نسير عليه في دولة الإمارات. وهنّأ سموه المرأة في دولة الإمارات والعالم بمناسبة اليوم الدولي للمرأة.

وأشار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، إلى أنه على عاتق المرأة مسؤولية كبيرة في تربية الأبناء والتنشئة الصحيحة، خصوصاً أن دولتنا تهتم وتركز على النوعية التي تصنع الفارق بين الدول، من خلال إعداد أجيال المستقبل التي تحمل الراية وتتحمل المسؤولية وتشارك في البناء والعمل من أجل استدامة المكتسبات وتعزيزها.

وقال سموه إن قيادة الدولة، بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، تواصل السير على نهج المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في دعم المرأة وتمكينها ومنحها الفرص المتساوية، مما كان له كبير الأثر في نجاحها وتميزها في كل المجالات، وترسيخ دورها في بناء وطنها وخدمة مجتمعها.

ولي عهد أبوظبي:

• «على عاتق المرأة مسؤولية كبيرة في تربية الأبناء والتنشئة الصحيحة».

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