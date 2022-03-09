الامارات | 323 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» و1168 حالة شفاء

شكرا لقرائتكم خبر عن 323 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» و1168 حالة شفاء والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع أمس، عن إجراء 302 ألف و508 فحوص جديدة لفئات مختلفة في المجتمع، تماشياً مع خطتها لتوسيع وزيادة نطاق الفحوص في الدولة، بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، والمخالطين لها وعزلهم. ‌‎وأسهم تكثيف إجراءات التقصي وتوسيع نطاق الفحوص على مستوى الدولة في الكشف عن 323 إصابة جديدة بالفيروس من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة.

وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 883 ألفاً و593 حالة.

‌‎وأعلنت الوزارة عدم تسجيل أي حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، وبذلك يظل عدد الوفيات في الدولة عند 2302 حالة.

وأعربت عن تمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين، مهيبة بأفراد المجتمع التعاون مع الجهات الصحية والتقيد بالتعليمات والالتزام بالتباعد الاجتماعي ضماناً لصحة وسلامة الجميع.

كما أعلنت الوزارة عن شفاء 1168 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد، وتعافيهم التام من أعراض المرض.

وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 845 ألفاً و476 حالة.

وأعلنت تقديم 9493 جرعة جديدة من لقاح «كوفيد-19».

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