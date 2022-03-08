الامارات | 3 طبيبات مواطنات ينضممن إلى «K9» في شرطة أبوظبي

شكرا لقرائتكم خبر عن 3 طبيبات مواطنات ينضممن إلى «K9» في شرطة أبوظبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انضمت ثلاث طبيبات بيطريات من الكوادر الوطنية، للعمل في إدارة التفتيش الأمني (K9) بشرطة أبوظبي، وهن الدكتورة ظبية القبيسي، والدكتورة دلال الكثيري، والدكتورة فاطمة الشامسي، وباشرن مهامهن في توفير الرعاية الصحية البيطرية للكلاب البوليسية.

وأكدت شرطة أبوظبي اهتمامها بتشجيع العناصر النسائية الوطنية للعمل بمختلف قطاعاتها، وتحفيزهن والاهتمام بأفكارهن وجهودهن للارتقاء بمسيرة العمل الشرطي والأمني.

وثمّنت القبيسي دعم القيادة، وحرصها على تمكين المرأة في مختلف المجالات، وتشجيعها على الإبداع والتميز، معربة عن تقديرها للقيادة العامة لشرطة أبوظبي، واهتمامها بالعنصر النسائي في مختلف مجالات العمل، موضحة أن الفرصة متاحة لتميز المرأة الإماراتية.

وأكدت أن مهنة الطب البيطري مهنة تمتزج فيها الرحمة والإنسانية، وتتماشى مع طبيعة وفطرة المرأة في شغفها ومحبتها وعطفها، لأن العطاء لا حدود له، ولاسيما في هذا العطاء الجميل الذي لا ننتظر مقابل منه، لأنه ينبع من صميم قلب المرأة. وأشارت إلى تجربتها الواقعية في العمل، ونجاحها وتميزها، موضحة أن حبها وصداقتها للحيوانات وارتباطها بكثير منها، هو ما دفعها للدخول في مهنة الطب البيطري، حيث تمارس مهامها في العناية بالكلاب البوليسية، وفحصها، وتقديم العلاجات اللازمة لها بعد التشخيص ومتابعة الحالة الصحية لها، والاعتناء بها، وتقديم العلاجات اللازمة لها.

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