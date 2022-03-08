الامارات | فتاة تطالب شاباً هددها بالقتل بـ 100 ألف درهم

شكرا لقرائتكم خبر عن فتاة تطالب شاباً هددها بالقتل بـ 100 ألف درهم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تسبب انفعال شاب وتهديده لفتاة بالقتل في إدانته جزائياً، وتغريمه 5000 درهم، إضافة إلى إلزامه بأن يؤدي لها مبلغ 15 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار الأدبية والمعنوية التي لحقت بها، وذلك وفقاً لما قضت به محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية.

وفي التفاصيل، أقامت فتاة دعوى قضائية ضد شاب، طالبت فيها بإلزامه بأن يؤدي لها مبلغ 100 ألف درهم عن الأضرار التي لحقت بها، وإلزامه بالرسوم والمصروفات وأتعاب المحاماة، مشيرة إلى أن الشاب هددها بالقتل، وتمت إدانته بموجب حكم جزائي بتهمة التهديد بالقتل المسندة إليه، وعاقبته المحكمة بغرامة 5000 درهم.

وأفادت المحكمة في حيثيات الحكم بأن من المقرر وفقاً لقانون المعاملات المدنية أن كل إضرار بالغير يلزم فاعله، ولو كان غير مميز، بضمان الضرر، وكان البيّن في الأوراق أن الخطأ الذي ارتكبه المدعى عليه تهديد المدعية بالقتل، وكان المدعى عليه قد أُدين بتلك التهمة المسندة إليه في القضية الجزائية، مشيرة إلى أن الخطأ الذي أدين بموجبه المدعى عليه هو ذاته الخطأ الذي على أساسه استندت المدعية في إقامة دعوى التعويض، ويكون الحكم الجزائي قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية، وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله.

وأشارت المحكمة إلى أن المدعية لم تبين ماهية الضرر المادي الذي أصابها، ولم تقدم أي بينة على الخسائر التي تكبدها، وخلت الأوراق من أي بينة في هذا الشأن، وجاءت أقوالها بشأن طلب التعويض عن الضرر المادي مجرد أقوال مرسلة دون سند أو دليل، الأمر الذي تقضي معه المحكمة برفض هذا الطلب، وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه أن يؤدي للمدعية مبلغ 15 ألف درهم تعويضاً جابراً للأضرار الأدبية والمعنوية الذي لحقت بها، وإلزام المدعى عليه برسوم ومصروفات الدعوى.

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