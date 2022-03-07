الامارات | النائب العام للدولة: المرأة غدت نموذجا متميزا مع الرجل في التنمية والابتكار

شكرا لقرائتكم خبر عن النائب العام للدولة: المرأة غدت نموذجا متميزا مع الرجل في التنمية والابتكار والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال النائب العام للدولة المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي: "إن الاحتفال بيوم المرأة العالمي يعد فرصة لتسليط الضوء على الإنجازات التي حققتها المرأة الإماراتية على مختلف الأصعدة، ومسيرتها وريادتها في الارتقاء بالمجتمع، كما يمثل هذا اليوم تكريما لدورها في الإسهام في بناء الوطن، ونجاحاتها البارزة التي يشار إليها بالبنان، حتى غدت نموذجا متميزا جنبا إلى جنب مع الرجل في التنمية والابتكار".وأكد أن القيادة الرشيدة لدولة الإمارات راهنت على المرأة الإماراتية وأولتها الثقة الغالية وكلفتها بالمناصب القيادية، لتغدو الإمارات مثالا فريدا في تعزيز مكانة المرأة في جميع ميادين العمل.

وبهذه المناسبة رفع المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، أسمى آيات التهاني إلى سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة "أم الإمارات"، مؤكدا أن المرأة الإماراتية وبفضل رؤى وتوجيهات سموها ودعم القيادة الرشيدة استطاعت أن تحقق إنجازات ونجاحات دونت في صفحات الوطن بحروف من نور، مثمنا روح وحماس ابنة الإمارات التي كانت أهل لهذه الثقة وأثبتت جدارتها وكفاءتها وتميزها في كل ما تولت من مهام، وما أوكل إليها من مسؤوليات.

واكد أن هذا اليوم فرصة لتشجيع المرأة الإماراتية لتظل قوية وملهمة ونموذجا مشرفا لوطنها، وأن تمكينها ودعمها هو السبيل لنهضة الأمة وازدهارها، لأن المرأة أيقونة النجاح.

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