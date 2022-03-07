الامارات | ضبط شخصين بحوزتهم مواد ممنوعة وأسلحة بيضاء في الظفرة

شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط شخصين بحوزتهم مواد ممنوعة وأسلحة بيضاء في الظفرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ضبط فرع "المرصاد" بالظفرة التابع لقسم المرصاد في إدارة الدوريات ‎الخاصة بقطاع الأمن الجنائي في شرطة أبوظبي، شخصين من الجنسية الآسيوية والأفريقية يقومان ببيع الممنوعات وبحوزتهم أسلحة بيضاء .



وكانت إدارة الدوريات الخاصة بقطاع الأمن الجنائي تلقت معلومات من مصادرها الأمنية حول الواقعة وشكلت فريق بحث وتحري للكشف عن الجناة ، وملاحقتهم والقبض عليهم ومداهمة موقعهم "وفقا للإجراءات القانونية المعتمدة" مما أسفر عن ضبطهم وضبط الأسلحة البيضاء التي بحوزتهم.



وأكدت شرطة أبوظبي حرصها على الحد من الأنشطة والممارسات المخالفة والمحظورة التي من شأنها إلحاق الأذى بالأفراد والمجتمع بشكل عام وحثت أفراد المجتمع على الإبلاغ عن طريق القنوات الرسمية الخاصة للقيادة العامة لشرطة ابوظبي في حال الاشتباه بمثل هذه الممارسات.

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