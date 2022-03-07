الامارات | "صحة" تفتتح موقعاً جديداً للتبرّع بالدم في العين مول

شكرا لقرائتكم خبر عن "صحة" تفتتح موقعاً جديداً للتبرّع بالدم في العين مول والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت "خدمات بنك الدم أبوظبي"، التي تديرها شركة أبوظبي للخدمات الصحية "صحّة" تحت إشراف دائرة الصحة في أبوظبي، عن افتتاح موقع جديد للتبرّع بالدم في العين مول، بهدف تسهيل عمليات التبرع بالدم .



وسيفتح الموقع الجديد للتبرّع للدم أبوابه أمام المواطنين والمقيمين في منطقة العين يوم الجمعة من كلّ أسبوع، من الساعة 5 بعد الظهر حتى الساعة 10 مساءً، ويشرف على إدارته فريق طبي متخصّص ويمكنه استقبال 50 متبرّعاً.



وقال المدير التنفيذي للعمليات بالإنابة في مجموعة "صحّة" الدكتور مروان علي الكعبي : "تشير منظمة الصحة العالمية إلى أنّ 90% من الأفراد الذين يستطيعون التبرّع بالدم لا يقومون بذلك حالياً، علماً أنّ وحدة دم كاملة قد تسهم عند الحاجة في إنقاذ حياة ثلاثة

أفراد تقريباً، لذلك، نثق بأنّ تسهيل وصول الأفراد إلى خدمات التبرّع بالدم عبر الموقع الجديد سيسهم في زيادة نسبة التبرّع بشكل عام، ونأمل أن يكون خطوة إيجابية نحو تسهيل وصول المتبرّعين إلى المراكز المختصّة، في ظلّ تعزيز وعي كافة أفراد المجتمع

بأهمية هذا العمل الإنساني".



ومن جانبها قالت مدير"خدمات بنك الدم أبوظبي" الدكتورة هدى خلفان الشامسي "تلعب بنوك الدم دوراً محورياً في إنقاذ عددٍ لا يُحصى من الأفراد، لكنّ تأمين المساعدة اللازمة يصبح تحدياً كبيراً ما لم تتوفّر لدينا كميات كافية من الدم لتلبية احتياجات العدد الهائل

من المرضى الذين هم بأمسّ الحاجة إليها".



وأضافات أن بنوك الدم تحتاج باستمرار لتوفّر كميات منتظمة من الدم لتقديمها إلى محتاجيها، معربة عن الأمل في أن يسهم تحسين وصول المتبرّعين إلى مراكز التبرّع عبر افتتاح الموقع الجديد في العين مول، في توفير كميات منتظمة من الدم، بما يلبي

احتياجات ومتطلبات مجتمع العين ومختلف المستشفيات العاملة فيه.



وأكد مدير الموارد البشرية والعلاقات العامةفي العين المول أحمد القاسم، أهمية هذه الشراكة بين "صحة" والعين مول، وقال : "نحرص دائماً في العين مول على خدمة مجتمعنا وإضافة القيمة إلى حياة أفراده، لذلك، نطمح من خلال هذه الشراكة الجديدة إلى

إحداث أثر إيجابي في المجتمع .



يفتح الموقع الجديد للتبرّع بالدم أبوابه يوم الجمعة من كلّ أسبوع، من الساعة 5 بعد الظهر حتى الساعة 10 مساءً.

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