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الامارات | صدمني وهرب.. كيف تتصرف عند تعرض سيارتك المتوقفة خارج المنزل لحادث

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أحمد عابد – أبوظبي: 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يفاجئ البعض بتعرض مركبته وهي واقفة خارج المنزل أو في مواقف عامة، لأضرار متفاوتة، نتيجة تعرضها للصدم من قبل آخرين مجهولين، الأمر الذي يجعله في حيرة من أمره، وكيفية التصرف، وهل يقوم بتبليغ الجهات الشرطية أم بإمكانه إصلاحها بنفسه.

بداية يتوجب عليه إبلاغ أجهزة الشرطة أو إدارة المرور المعنية، بوقوع الحادث، من مكان وقوعه، للتمكن من إصدار تقرير حادث ضد مجهول، والتمكن من إصلاح مركبته بشكل قانوني.

وتوضح شرطة أبوظبي، أنها توفر خدمة، اصدار تقرير حادث مروري ضد مجهول، يمكن من خلالها للمتعامل طلب إصدار تقرير حادث ضد مجهول في الحالات التي تتضرر مركبته نتيجة لحادث مروري مع تعذر التوصل الى المركبة المتسببة في الحادث.

وتبدأ خطوات الخدمة، بتقديم الطلب والوثائق المطلوبة عبر قنوات المتاحة، ثم مرحلة البدء بتنفيذ إجراءات الخدمة، دفع الرسوم المقررة.

وبينت أن شروط الحصول على تقرير حادث ضد مجهول، هو الإبلاغ عن وقوع الحادث في موقع الحادث، وتقديم وثائق رخصة القيادة، فيما تبلغ رسوم التقرير 400  درهم.

ويمكن للمتعامل طلب إصدار تقرير حادث عند فقدان تقرير حادث سير لحادث سابق، وتبلغ رسومه 100 درهم

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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