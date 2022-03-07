الامارات | سكيك

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نوافذ

اشتكى مستأجرو شقق سكنية إهمال بعض مالكي البنايات لغسل النوافذ من الخارج، وعدم تنظيفها من الأتربة التي تعيق الرؤية وهي مغلقة، وطالبوا الملاك بوضع جدول زمني ثابت لتنظيف النوافذ من الخارج.

إعلانات

شكا سكان من المنشورات الإعلانية الخاصة بالمطاعم ومنافذ البيع المختلفة، والتي يقوم بوضعها الموزعون على أبواب المنازل، معتبرين أنها تمثل تلويثاً للبيئة، مطالبين بتغريم كل من يقوم بالدعاية بهذا الشكل.

أونلاين

اقترح ذوو طلبة بتحويل الدراسة يوم الجمعية إلى نظام الأونلاين، في ضوء قلة عدد ساعات الدوام في هذا اليوم، والتي تصل إلى أقل من أربع ساعات، ما يسبب إرهاقاً لأولياء الأمور في توصيل أبنائهم.

بضاعة

تساءل مستهلكون عن عرض منافذ بيع مختلفة لمواد استهلاكية شارف تاريخ صلاحيتها على الانتهاء، وعن آثارها الصحية وهل هي تباع بشكل قانوني؟ إذ تعرض تلك المنافذ العديد منها بوصفها عروضاً ترويجية.

إجراءات

طالب مراجعون لمراكز الصحة الأولية في دبي باختصار إجراءات الخدمات المقدمة، إذ عليهم مراجعة الصندوق مرتين، مرة لدفع النسبة المطلوبة لمراجعة الطبيب، ومرة أخرى لدفع النسبة المطلوبة من ثمن الأدوية، وذلك بعد تعديل إجراءات التأمين الصحي.

العربية

طالب قراء بتوفير أشخاص يتكلمون اللغة العربية عند الاتصال بشركات تقدم خدمات مختلفة.. إذ العديد منها توفر هذه الخدمة، ولكن عند الاتصال بها يعتذرون عن عدم التحدث بالعربية بحجة أنهم غير موجودين في هذه اللحظة رغم أنهم يخيرون المتصل بأي لغة يريد التحدث.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.



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