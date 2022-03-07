الامارات | «طرق دبي» و«كريم» تطلقان المرحلة الثانية من خدمة تأجير الدرّاجات الهوائية

شكرا لقرائتكم خبر عن «طرق دبي» و«كريم» تطلقان المرحلة الثانية من خدمة تأجير الدرّاجات الهوائية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، وشركة «كريم» المرحلة الثانية من خدمة تأجير الدرّاجات الهوائية (التشارك في استخدام الدراجات)، وذلك بإضافة 950 دراجة هوائية ذات دواسة مساعدة «الدراجات التي تعمل بالدواسات والطاقة المتولدة من الحركة»، و95 محطة ليرتفع عدد الدراجات إلى 1750 دراجة و175 محطة موزعة على مناطق مختلفة من دبي، ليصبح أول مشروع من نوعه لتشارك الدراجات ذات الدواسة المساعدة بالأكمل حول العالم.

وأفادت الهيئة بأن تأتي هذه المرحلة ضمن مشروع يشمل توفير 3500 دراجة هوائية موزعة على 350 محطة في مدينة دبي يجري تنفيذه على مراحل مختلفة، موضحة أن إجمالي عدد رحلات الدراجات المنجزة حتى نهاية فبراير الماضي بلغ مليوناً و592 ألف رحلة.

وأعرب المدير العام رئيس مجلس المديرين في الهيئة، مطر الطاير، عن سعادته بالنجاح الذي حققه المشروع المشترك بين الهيئة و«كريم» في توفير خدمة الدراجات الهوائية والإقبال المتزايد من السكان والزوّار على ممارسة رياضة الدراجات الهوائية واستخدامها، بوصفها إحدى وسائل التنقل البديلة والمستدامة.

وأكد أن هذه المبادرة تدعم رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في جعل دبي المدينة الأفضل للحياة في العالم وتحقيق السعادة للسكان، وتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، بتحويل دبي إلى مدينة صديقة للدراجات الهوائية تطبق فيها أفضل الممارسات العالمية في تطوير البنية التحتية. من جانبه، قال العضو المنتدب لقطاع التنقل في «كريم»، باسل النحلاوي، إن «الشركة بصدد توسيع مشروع (كريم بايك) استجابة للطلب الكبير على الدراجات الهوائية، وتزايد الطلب من السكان والزوار على استخدام الدراجات في التنقل، سواء للذهاب إلى العمل أو لمجرد التسلية».

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