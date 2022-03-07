الامارات | طالبة تصمم طريقة مبتكرة للري الذكي

شكرا لقرائتكم خبر عن طالبة تصمم طريقة مبتكرة للري الذكي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - صمّمت الطالبة توسل موسى، من مدرسة الجاحظ للتعليم الأساسي، طريقة مبتكرة للحفاظ على المياه، ومنع هدرها، خصوصاً في الزراعة التي تستهلك نسبة كبيرة من المياه، وكذلك تقليل الفاقد من المياه المخزنة.

وذكرت الطالبة أنها أطلقت على مشروعها اسم «المياه الذكية»، لأنه يتضمن جهازاً يعمل تلقائياً عند الحاجة، مشيرة إلى أن المشروع يساعد كثيراً من الناس، خصوصاً أصحاب المزارع والعاملين في الحدائق العامة والبيوت، والمهندسين الكهربائيين وأصحاب المشروعات العقارية وغيرهم.

وأضافت الطالبة أن «مشروعها يتكون من منظومة حساسات لقياس مستوى المياه في الخزان، ونظام للري التلقائي للنباتات»، موضحة أن «الحساسات تعمل على قياس مستوى المياه، عن طريق إضاءة معينة تشير إلى أن الخزان ممتلئ، أو قلّت داخله المياه (تحديد مستوى المياه)، من أجل منع هدر المياه».

وأشارت الطالبة إلى أن نظام الري التلقائي يتضمن حساسات تقيس نسبة رطوبة التربة، فإذا كانت التربة جافة يعمل الموتور تلقائياً لري النباتات، ومن ثم يتوقف عند الانتهاء من الري.

ولفتت إلى أن المشروع يعتمد على وحدة تحكم دقيقة، وجهاز لتوزيع المهام وتحديد المطلوب.

واشتركت الطالبة بمشروعها في «إكسبو 2020 دبي»، ضمن المشروعات الطلابية المتميزة، التي اختارتها مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي.

وقالت: «إنها تتلقى دعماً وتشجيعاً من والديها على التفكير في الحلول الإبداعية، وتتطلع إلى الإسهام في خدمة الوطن بالأفكار المبتكرة». (توسل) تتطلع إلى خدمة الوطن بالأفكار المبتكرة.

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