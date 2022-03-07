الامارات | 102 فائز بجوائز «حمدان التربوية»

شكرا لقرائتكم خبر عن 102 فائز بجوائز «حمدان التربوية» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفادت مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز، بأن عدد الفائزين في جوائزها للدورة الـ24 محلياً وخليجياً، وجائزة حمدان/الألكسو للبحث التربوي المتميز، بلغ 102 فائز من 505 مشاركات.

وذكرت في تقرير أصدرته أمس أن تطبيق النظام الإلكتروني للتحكيم عن بُعد، شمل جميع فئات الجوائز المحلية والخليجية والعربية، بما فيها المقابلات والزيارات الافتراضية عبر تطبيق Microsoft Teams.

وأشارت إلى أنه بموجب مذكرة تعاون مع (ألكسو) تغير مسمى «جائزة البحث التربوي المتميز على مستوى الوطن العربي» إلى «جائزة حمدان بن راشد آل مكتوم – الألكسو للبحث التربوي المتميز»، وبموجب مذكرة تعاون مع جامعة الإمارات تولت الجامعة تحكيم طلبات الجائزة.

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