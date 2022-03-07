الامارات | 407 إصابات جديدة بفيروس «كورونا»

شكرا لقرائتكم خبر عن 407 إصابات جديدة بفيروس «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، أمس، عن إجراء 399 ألفاً و776 فحصاً جديداً، لاكتشاف وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، والمخالطين لها وعزلهم.

‌‎ وأسهم تكثيف إجراءات التقصي وتوسيع نطاق الفحوص على مستوى الدولة في الكشف عن 407 إصابات جديدة من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة.

وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 882 ألفاً و884 حالة.

‌‎ كما أعلنت الوزارة عدم تسجيل أي حالة وفاة جديدة، وبذلك يظل عدد الوفيات في الدولة عند 2301 حالة.

‌‎ كما أعلنت الوزارة عن شفاء 1399 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد، وتعافيهم التام من أعراض المرض بعد تلقيهم الرعاية الصحية اللازمة.

وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 843 ألفاً و105 حالات.

وأعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع تقديم 21 ألفاً و307 جرعات جديدة من لقاح «كوفيد-19».

وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي قدمتها حتى أمس، 24 مليوناً و248 ألفاً و279 جرعة، بمعدل توزيع للقاح 245.17 جرعة لكل 100 شخص.

يأتي ذلك، تماشياً مع خطة الوزارة لتوفير لقاح «كوفيد-19»، وسعياً للوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم، التي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على الفيروس.

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