الامارات | في الميدان

شكرا لقرائتكم خبر عن في الميدان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - منح المركز الوطني للمؤهلات، التابع لوزارة التربية والتعليم، شهادة الاعتماد إلى معهد التدريب القضائي في وزارة العدل، وذلك بعد أن استكمل المعهد المتطلبات والشروط الفنية للاعتماد من قبل المركز كجهة مانحة ومعتمدة للمؤهلات المهنية في القطاع القضائي والقانوني، للقيام بالرقابة على المؤسسات التدريبية المعتمدة، أو التي ترغب بطرح مؤهلات أو برامج مهنية، والتأكد من ضمان جودة طرح المؤهلات المهنية وإصدار الشهادات المهنية.

ويستهدف المركز الوطني للمؤهلات تمكين وتأهيل الكوادر الوطنية المتخصصة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news