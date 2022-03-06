الامارات | طقس الغد صحو إلى غائم جزئيا مع ارتفاع برجات الحرارة

شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الغد صحو إلى غائم جزئيا مع ارتفاع برجات الحرارة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توقع " المركز الوطني للأرصاد " أن يكون الطقس غداً صحوا إلى غائم جزئيا مغبرا أحياناً، وتظهر بعض السحب شرقاً، مع ارتفاع في درجات الحرارة، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً.. و حركة الرياح جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 15 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س.

و الموج في الخليج العربي خفيف إلى متوسط أحياناً. .و يحدث المد الأول عند الساعة 16:18 والمد الثاني عند الساعة 04:26 والجزر الأول عند الساعة 02:10 والجزر الثاني عند الساعة 22:03 .

و في بحر عمان الموج خفيف .. و يحدث المد الأول عند الساعة 19:13 والمد الثاني عند الساعة 24:00 والجزر الأول عند الساعة 33:18 والجزر الثاني عند الساعة 25:07.

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