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الامارات | طقس الغد صحو إلى غائم جزئيا مع ارتفاع برجات الحرارة

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أبوظبي - وام 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الغد صحو إلى غائم جزئيا مع ارتفاع برجات الحرارة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توقع " المركز الوطني للأرصاد " أن يكون الطقس غداً صحوا إلى غائم جزئيا مغبرا أحياناً، وتظهر بعض السحب شرقاً، مع ارتفاع في درجات الحرارة، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً.. و حركة الرياح جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 15 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س.

و الموج في الخليج العربي خفيف إلى متوسط أحياناً. .و يحدث المد الأول عند الساعة 16:18 والمد الثاني عند الساعة 04:26 والجزر الأول عند الساعة 02:10 والجزر الثاني عند الساعة 22:03 .

و في بحر عمان الموج خفيف .. و يحدث المد الأول عند الساعة 19:13 والمد الثاني عند الساعة 24:00 والجزر الأول عند الساعة 33:18 والجزر الثاني عند الساعة 25:07.

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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