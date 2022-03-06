الامارات | "الصحة": تقديم 21,307 جرعات من لقاح "كوفيد-19" خلال الـ 24 ساعة الماضية

شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحة": تقديم 21,307 جرعات من لقاح "كوفيد-19" خلال الـ 24 ساعة الماضية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن تقديم 21,307 جرعة لقاح كوفيد19 خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ عدد الجرعات الكلي 24,248,279 بمعدل توزيع 245.17 جرعة لكل 100 شخص. وبنسبة 100% لمتلقي الجرعة الأولى، ونسبة 96.27% لمتلقي جرعتين من إجمالي السكان في دولة الإمارات.

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