اخبار الخليج / اخبار الإمارات

الامارات | "الصحة": تقديم 21,307 جرعات من لقاح "كوفيد-19" خلال الـ 24 ساعة الماضية

0 نشر
وام - أبوظبي 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحة": تقديم 21,307 جرعات من لقاح "كوفيد-19" خلال الـ 24 ساعة الماضية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن تقديم 21,307 جرعة لقاح كوفيد19 خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ عدد الجرعات الكلي 24,248,279 بمعدل توزيع 245.17 جرعة لكل 100 شخص. وبنسبة 100% لمتلقي الجرعة الأولى، ونسبة  96.27% لمتلقي جرعتين من إجمالي السكان في دولة الإمارات. 

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news

Share
طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا