الامارات | «كمّل بالدرّاجة» خدمة جديدة لحافلات أبوظبي ..تعرّف إلى التفاصيل والمواعيد

شكرا لقرائتكم خبر عن «كمّل بالدرّاجة» خدمة جديدة لحافلات أبوظبي ..تعرّف إلى التفاصيل والمواعيد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن مركز النقل المتكامل بإمارة أبوظبي، التابع لدائرة البلديات والنقل، بدء تشغيل خدمة نقل جديدة بالحافلات العامة توفر مساحة داخل الحافلة تسمح لمستخدمي الدراجات الهوائية من نقل دراجاتهم معهم في الحافلات وذلك بهدف تعزيز ثقافة النقل المستدام باستخدام وسائل التنقل الخاصة بهم عبر شبكة النقل بالحافلات العامة وإكمال الميل الأخير من الرحلة إلى وجهتهم من وإلى مراكز المدينة الرئيسية ومناطق الجذب السياحي والترفيهي على مسار يتناسب مع احتياجات القاطنين والزوار ويربط بين جزيرة الريم وجزيرة الحديريات.



ويسعى مركز النقل المتكامل إلى دعم وتوسيع الجهود المشتركة في جعل النشاط البدني والتنقل المستدام جزءًا من الروتين اليومي للارتقاء بجودة الحياة وخدمة المجتمع وإسعاده في إمارة أبوظبي، كما يتوقع المركز أن تشهد الخدمة الجديدة استجابة واسعة من قبل السكان والزائرين، لا سيما أنه ولأول مرة يتم تشغيل خط خدمة يصل إلى الوجهة الترفيهية والسياحية والرياضية "جزيرة الحديريات" ويدعم نقل الدراجات الهوائية.



وتجدر الإشارة إلى أنه تم تصميم وتصنيع الرفوف بخصائص تضمن السلامة للركاب والدراجات على حد سواء، حيث تتميز بتصميم داعم يضمن ثبات الدراجات بأمان وسهولة دون أن يشكل عائق على الحركة الداخلية للركاب، كما روعي في تصميمها خدمة فئة أصحاب الهمم وكذلك تتوفر مزالق تسهل دخول وخروج المستخدمين من وإلى الحافلة.

تسهم الخدمة الجديدة في تعزيز استخدام وسائل النقل المستدام في إمارة أبوظبي وتدعم رحلات الميل الأول والميل الأخير وتساعد في دعم النموذج الاقتصادي للمدن عبر تسهيل الحركة من البيت إلى العمل أو الوجهات الرياضية والترفيهية لجميع أفراد المجتمع.



في المرحلة الأولى سيتم تشغيل 6 حافلات على المسار الجديد الذي يمر بعدد من المواقع في مدينة أبوظبي بداية من جزيرة الريم مروراً بأهم معالم أبوظبي مثل: محطة الحافلات الرئيسية، مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان، مجمع زايد التعليمي، شاطئ مرسانا، مخيم باب النجوم، 321 سبورتس. وتم تمييز الخدمة بوضع علامة الدراجة الهوائية مع رقم الخدمة.



وتأتي هذه الخدمة ضمن الخطة التوسعية لشبكة النقل العام التي تهدف إلى تحقيق التكامل بين وسائل النقل وتشجيع استخدام الدراجات الهوائية والخدمات المصاحبة لمسارات الدراجات الهوائية. كما تأتي هذه الخدمة احتفاءً بحصول مدينة أبوظبي على لقب "أبوظبي بايك سيتي" مدينة الدراجات الهوائية من الاتحاد الدولي للدراجات (UCI) لتصبح أبوظبي أول مدينة في الشرق الأوسط وآسيا تحظى بهذا اللقب المرموق.

وتعمل الخدمة رقم 73 في الاتجاهين من الساعة 06:00 صباحاً حتى 12:00 منتصف الليل على مدار الأسبوع، بتواتر زمني يقدر بـ 30 دقيقة في أوقات الذروة، و60 دقيقة خارجها. للاطلاع على مواعيد الرحلات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني لمركز النقل المتكامل www.itc.gov.ae أو عبر تطبيق "دربي" الذكي أو التواصل مع مركز دعم الخدمات لدائرة البلديات والنقل على الرقم المجاني الاتصال على 800850.



ويؤكد المركز التزامه بتوفير بيئة تنقل أفضل للمستخدمين تشجع أفراد المجتمع على تبني نمط حياة أكثر صحية واعتماد الدراجات الهوائية ووسائل النقل المستدام كخيار تنقل أمثل لرحلات الميل الأول والأخير دعماً للجهود المبذولة لتسهيل حركة تنقل السكان وجعل مدينة أبوظبي واحدة من أفضل المدن عالمياً للعيش والعمل والسياحة.

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