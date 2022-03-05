الامارات | محمد بن راشد: أنجزنا في هذه العشر سنين إنجازاً عظيماً لكن الطموحات أكبر

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد: أنجزنا في هذه العشر سنين إنجازاً عظيماً لكن الطموحات أكبر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أن «إنجازنا خلال السنوات العشر الماضية عظيم، وأن طموحاتنا أكبر»، مشيراً سموه إلى أن «السنوات القادمة فيها تحديات ولحلها نعمل كلنا كفريق ونمضي للأمام».

وقال سموه مخاطباً أبناء الوطن عبر وسم «ومضات قيادية»، على حسابه في «إنستغرام» أمس الجمعة: "إذا تباطأنا سوف نتراجع، وسنقول الحقيقة ولا نجامل أحداً ولا نخاف أحداً، وما وصلنا إليه شيء جيد جداً ويحسدوننا عليه".

وأكد سموه أن دولة الإمارات، حققت الكثير من الإنجازات العظيمة، لكن هناك تحديات في السنوات المقبلة تحتاج إلى العمل كفريق واحد حتى نسير إلى الأمام ولا نتراجع.

وقال سموّه في فيديو مخاطباً أبناء الوطن نشره على «إنستجرام»، ضمن وسم «ومضات قيادية» : «أنجزنا في هذه العشر سنين إنجازاً عظيماً ولكن الطموحات أكبر».

وتابع سموه: «نقول الحقيقة ولا نجامل أحداً ولا نخاف من أحد وما نستحي، وما وصلنا إليه شيء جيد جداً يحسدونا الكثير، هذه التحديات نعمل كلنا كفريق واحد من أجل حلها ونمشي إلى الأمام».

ويذكر أن منشورات وومضات سموّه القيادية عبر الوسم يشارك فيه سموّه أبناء الوطن، جزءاً من خبراته الحياتية والعملية وتجاربه ورؤيته القيادية التي تعد دروساً خطّ بها سموّه وصفات وطرق النجاح والتميز والتقدم والتطور والقيادة.

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