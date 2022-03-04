الامارات | المرزوقي والحوسني يحصدان لجامعة الإمارات وسامي «أفضل مبتكر» و«الوظيفة المتخصصة»

شكرا لقرائتكم خبر عن المرزوقي والحوسني يحصدان لجامعة الإمارات وسامي «أفضل مبتكر» و«الوظيفة المتخصصة» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حققت جامعة الإمارات إنجازاً لافتاً في برنامج دبي للتميز الحكومي بفوز اثنين من كادرها التعليمي، الأستاذ بالهندسة الكيميائية علي المرزوقي، الفائز بوسام أفضل مبتكر، والإماراتية الوحيدة المتخصصة في علم الخرائط الدكتورة نعيمة الحوسني، الفائزة بوسام رئيس الوزراء في الوظائف المتخصصة.

وقال المرزوقي لـ«الإمارات اليوم»: «شغفي بالابتكار ليس وليد اليوم، بل على مدار حياتي، لذا سعادتي لا توصف بالفوز بهذه الجائزة»، لافتاً إلى أن إنجازاته ترتبط بالمنتجات التي أسهم في تصميمها وتطويرها، والدراسات التي نشرها، فضلاً عن التدريس وتدريب مئات من الطلبة على مدار حياته الجامعية طوال 21 عاماً.

من جهتها، قالت الفائزة بوسام الوظيفة المتخصصة، الدكتورة نعيمة الحوسني، إنها الوحيدة المتخصصة في علم الخرائط بالدولة، وكانت معيدة في جامعة الإمارات، ثم ابتعثت إلى الولايات المتحدة لدراسة الماجستير والدكتوراه في علم الخرائط، وعادت في عام 2009 للتدريس بالجامعة والبحث العلمي وخدمة المجتمع، وفازت بجوائز محلية وإقليمية وعالمية عدة.

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