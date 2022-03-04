الامارات | بلدية أبوظبي تزيل الزراعات العشوائية من المناطق السكنية

شكرا لقرائتكم خبر عن بلدية أبوظبي تزيل الزراعات العشوائية من المناطق السكنية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نفذت بلدية أبوظبي، من خلال بلدية مركز المدينة، خطة استهدفت إزالة وترحيل جميع أنواع الزراعات العشوائية المشوهة للمظهر العام، في بعض المناطق السكنية في جزيرة أبوظبي. وأكدت البلدية أنها تعمل على معالجة مشوهات المظهر العام على اختلاف أشكالها، مشيرة إلى حرصها على التعامل مع الأشجار والشجيرات والأعشاب التي تعيق حركة المشاة، وتؤدي إلى تراكم النفايات وتكاثر الحشرات، بهدف تعزيز السمة الجمالية والمظهر الحضاري لمرافق المدينة وشوارعها وأحيائها السكنية، وإيجاد بيئة تسهم في إسعاد السكان، وتحافظ على سلامتهم وصحتهم العامة.

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