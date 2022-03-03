الامارات | مزايا جديدة لحاملي «الإقامة الذهبية» في أبوظبي

شكرا لقرائتكم خبر عن مزايا جديدة لحاملي «الإقامة الذهبية» في أبوظبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن «مكتب أبوظبي للمقيمين»، التابع لدائرة التنمية الاقتصادية، التعاون مع شبكة من شركائه الاستراتيجيين في الإمارة، لتقديم مزايا وعروض خاصة للحاصلين على الإقامة الذهبية في أبوظبي، في إطار سعيه المتواصل لتعزيز دور حاملي الإقامة الذهبية في الإمارة، والانخراط في منظومتها الاقتصادية الطموحة، وتحقيق أهدافها الاستراتيجية في الاستثمار والأعمال.

وتشمل المزايا عروضاً من كبريات الشركات في قطاعات السيارات والضيافة والتأمين الصحي وغيرها.

وتأتي الخطوة في إطار مساعي المكتب لتسريع اندماج الحاصلين على الإقامة الذهبية في مجتمع الأعمال المتنامي في أبوظبي، بما يعود بأثر إيجابي في إحداث حراك تجاري واقتصادي ملموس.

ويشمل تعاون مكتب أبوظبي للمقيمين مجموعة من الجهات الفاعلة في العديد من القطاعات الاقتصادية، وعلى رأسها قطاعات السيارات والعقارات والرعاية الصحية والضيافة والتأمين الصحي والمصارف.

وقال المدير التنفيذي بالإنابة لمكتب أبوظبي للمقيمين، حارب المهيري، إن دائرة التنمية الاقتصادية تسعى إلى رفد منظومة الاقتصاد الوطني بالوسائل والممكنات كافة، التي تضمن تعزيز الاستثمارات والتجارة والمجالات الخدمية في مختلف القطاعات الحيوية.

وأضاف أن «الإقامة الذهبية تمثل خطوة فاعلة بهذا الاتجاه، لما تحمله من فرص جديدة».

وتابع المهيري: «لدينا مسؤولية بتوفير التسهيلات والامتيازات كافة، التي يستفيد منها أصحاب الإقامة الذهبية من أجل تحسين معيشتهم في أبوظبي، وتوفير البيئة المناسبة لازدهار أعمالهم وإسهاماتهم في اقتصاد الإمارة، بما يعود بالنفع عليهم وعلى أسرهم. وبفضل شراكاتنا المتميزة في مكتب أبوظبي للمقيمين، نقدم للحاصلين على الإقامة الذهبية العديد من العروض والامتيازات الخدمية والتجارية الحصرية. ونحن بصدد توسيع دائرة العروض والامتيازات خارج نطاق حاملي الإقامة الذهبية أيضاً، لتشمل فئات أخرى من التأشيرات، بما يعزز مكانة أبوظبي كمركزٍ عالميٍ لاقتصاد المستقبل».

وتشمل الامتيازات الممنوحة لأصحاب الإقامة الذهبية عروضاً من كبرى العلامات التجارية العالمية، مثل قطاع السيارات، حيث يقدم من خلاله تخفيضات على أحدث طرز السيارات، وأسبقية في الحصول عليها، إضافة إلى أنظمة لتسهيل السداد والصيانة وإصدار التراخيص وغيرها من الإجراءات.

أما في قطاع الضيافة، فقد أعلن مكتب أبوظبي للمقيمين توافر عروض حصرية لحاملي الإقامات الذهبية وأسرهم، للإقامة بمنشآت فندقية راقية، فضلاً عن تخفيضات على الطعام، واستخدام المنتجعات الصحية والصالات الرياضيّة المتوافرة في الفنادق المُشاركة.

كما تشمل العروض مجال التأمين الصحي، من خلال منح تخفيضات خاصة في أسعار التأمين الصحّي السنوي المقدم للعائلات والأفراد، التي تشمل فئات متنوعة بتغطية في شبكة واسعة من مرافق الرعاية الصحية داخل دولة الإمارات وخارجها.

جدير بالذكر أن «مكتب أبوظبي للمقيمين» نشر قائمة الشراكات والخدمات المتوافرة حالياً لحاملي الإقامة الذهبية على موقعه الإلكتروني adro.gov.ae.

كما أن الإقامة الذهبية في أبوظبي هي الأولى من نوعها في المنطقة التي تمنح أصحاب التخصصات والخبرات والمواهب في مجالات عدة تأشيرة طويلة الأمد، تمتد إلى خمس أو 10 سنوات، وذلك ضمن شروط تحقق التوافق بين رؤية الإمارة وأهدافها التنموية من جهة، والكوادر البشرية المؤهلة والمتخصصة من جهة أخرى.

• «التنمية الاقتصادية» تسعى إلى تعزيز الاستثمارات والتجارة والمجالات الخدمية في مختلف القطاعات الحيوية.

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