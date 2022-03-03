الامارات | أطباء خليفة الطبية ينجحون في زراعة قوقعة لطفلة تبلغ من العمر عامين

شكرا لقرائتكم خبر عن أطباء خليفة الطبية ينجحون في زراعة قوقعة لطفلة تبلغ من العمر عامين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت مدينة الشيخ خليفة الطبية عن زراعة قوقعة لطفلة تبلغ من العمر عامين وكشفت شركة أبوظبي للخدمات الصحية "صحة" عن قصة مؤثرة تتعلق بالطفلة الإماراتية "حور" و نظرا لولادتها قبل الأوان ظهرت عليها مضاعفات صحية الأمر الذي استلزم إخضاعها لعملية زراعة قوقعة الأذن في مدينة الشيخ خليفة الطبية عندما كانت تبلغ من العمر عامين.

جاء ذلك تزامنا مع احتفال العالم في 3 مارس من كل عام باليوم العالمي للسمع تحت شعار "اعتن بسمعك وانعم به مدى الحياة" وسيركز هذا العام على أهمية الوقاية من فقدان السمع.

وأكد استشاري الأنف والأذن والحنجرة ورئيس قسم الجراحة في مدينة الشيخ خليفة الطبية التابعة لشركة "صحة" الدكتور شيخ عرفان باشا في تصريحات لوكالة أنباء الامارات "وام " أن العملية تكللت بالنجاح وتحسنت قدرات الطفلة السمعية وانعكست إيجابا على حياتها بشكل ملحوظ بعد تلقيها خمس جلسات لإعادة التأهيل السمعي اللفظي بعد الجراحة في المستشفى ذاته من أجل تحسين قدراتها على التواصل والتحدث.. مشيرا إلى أنه عند بلوغها الثانية من العمر لجأت الأسرة إلى مدينة الشيخ خليفة الطبية وأجرى لها الأطباء هناك عملية زراعة القوقعة الصناعية تحت التخدير العام وهي عبارة عن جهاز إلكتروني يعيد السمع جزئيا .

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