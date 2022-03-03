الامارات | «صحة أبوظبي» تحذر من مادة دوائية لعلاج الغثيان والقيء

شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة أبوظبي» تحذر من مادة دوائية لعلاج الغثيان والقيء والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - طلبت دائرة الصحة في أبوظبي من المنشآت الصيدلانية ومنشآت الرعاية الصحية والمهنيين الصحيين، وضع تحذير على المنتجات التي تحتوي على مادة «أوندانسيترون»، وهي مادة دوائية تستخدم لمنع الغثيان والقيء.

كما صدر قرار من وزارة الصحة ووقاية المجتمع، بإضافة هذا التحذير على المنتجات التي تحتوي على هذه المادة.

وأشارت الدائرة في تعميم لها، إلى أن القرار يأتي نتيجة الإبلاغ عن حالات نقص التدفق الدموي (ما يسمى إقفار عضلة القلب) لدى مرضى تم علاجهم بالمادة الدوائية «أوندانسيترون».

وظهرت لدى عدد من المرضى، خصوصاً متلقي العلاج بالوريد، أعراض جانبية متعلقة بالقلب مباشرة بعد أخذ الدواء.

ولفتت الدائرة إلى أن أسماء المنتجات هي: Zofran, Zofralen, Zofran Melt ZophralenZophran Onda-Denk ODT, Ondansetrom Azevedos, Onset, Tesnad, Vomran, Zanafra Vominil, Clarmon, Danstro, Dansetron Emeron, Imatox, Nomit, Nordaset, Onda Setron,,.

وطالبت الدائرة الشركات المصنّعة بإضافة التحذيرات والاحتياطات الخاصة لاستخدام والتأثيرات غير المرغوبة في النشرة الدوائية للمنتجات المذكورة، والمتعلقة بنقص التدفق الدموي لعضلة القلب (إقفار عضلة القلب).

كما دعت المهنيين الصحيين إلى تنبيه المرضى لعلامات وأعراض إقفار عضلة القلب، التي تشمل الشعور بألم مفاجئ في الصدر أو ضيق في الصدر. وأكدت أن الأدوية التي ذكرتها آمنة، ولم تسحب من الأسواق.

ودعت إلى الإبلاغ عن حدوث أي آثار جانبية ناجمة عن استخدام المنتجات الطبية إلى برنامج اليقظة الدوائية، عبر نظام التبليغ الإلكتروني.

كما أعلنت الدائرة إزالة «التحذير الخطير» من استخدام عقاقير الستاتين المخفضة للكوليسترول أثناء الحمل، بعد توصيات إدارة الغذاء والدواء الأميركية.

وذكرت أن فوائد أدوية الستاتين قد تشمل الوقاية من الإصابات الخطرة أو المميتة لدى بعض الحوامل.

وأوضحت أن على المريضات اللواتي يتناولن أدوية الستاتين إبلاغ أخصائي الرعاية الصحية عند الحمل أو الاشتباه في الحمل، ليتمكن من تقديم التوصيات اللازمة بشأن الاستخدام.

كما يتوجب على المريضات المعرضات لخطر الإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية، ويحتجن إلى أدوية الستاتين، عدم الإرضاع، واستخدام حليب الأطفال.

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