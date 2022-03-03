الامارات | إنقاذ فتاة عمانية أصيبت في تدهور دراجة بالشارقة

شكرا لقرائتكم خبر عن إنقاذ فتاة عمانية أصيبت في تدهور دراجة بالشارقة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نفذ المركز الوطني للبحث والإنقاذ بالتنسيق مع شرطة الشارقة، أول من أمس، مهمة إنقاذ وإخلاء طبي لمصابة (عمانية) تبلغ من العمر 19 عاماً في صحراء منطقة الحمرية في الشارقة.

وذكر المركز أنه تلقى بلاغاً من غرفة عمليات شرطة الشارقة يفيد بوجود حادث تدهور دراجة في صحراء منطقة الحمرية التابعة لإمارة الشارقة، ما أدى إلى تعرض فتاة لإصابات بليغة متفرقة بالجسم، حيث أن الحالة تستدعي سرعة الاستجابة لخطورتها، وتم التدقيق على الموقع بواسطة الأنظمة العملياتية المساعدة من قبل فريق غرفة العمليات التابع للمركز الوطني للبحث والإنقاذ.

وتابع أنه باستخدام طائرة مروحية تمكن فريق البحث والإنقاذ من إجلاء المصابة إلى مستشفى القاسمي لتلقي العلاج اللازم، مع ضمان ومراعاة كل الإجراءات الاحترازية والوقائية الخاصة بفيروس كورونا.

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