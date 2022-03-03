الامارات | حمدان بن محمد يفتتح «منتدى دبي الصحي 2022»

شكرا لقرائتكم خبر عن حمدان بن محمد يفتتح «منتدى دبي الصحي 2022» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - افتتح سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، أمس، أعمال الدورة الرابعة لمنتدى دبي الصحي، الذي تنظمه هيئة الصحة في دبي، في مركز دبي التجاري العالمي، برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وتستمر أعماله حتى اليوم.

حضر الافتتاح وزير الصحة ووقاية المجتمع، عبدالرحمن بن محمد العويس، ووزيرة الصحة في جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، الدكتورة ليا تديسي، ومدير عام دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، هلال سعيد المري، ومدير عام هيئة الصحة، عوض صغير الكتبي، والمدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، خليفة بن دراي، إضافة إلى مجموعة كبيرة من قادة المؤسسات الصحية وكبار المسؤولين والعلماء والخبراء والأطباء والمتخصصين من داخل الدولة وخارجها. واطلع سمو ولي عهد دبي، على معرض التقنيات والتجهيزات الطبية الذكية المصاحب للمنتدى، حيث بدأ سموه جولته بالاستماع إلى شرح حول المشروع الطموح الذي تتبنى هيئة الصحة تنفيذه لإنشاء مركز عالمي متميز لأمراض وجراحة القلب.

وتضمن الشرح الذي قدمه عوض صغير الكتبي تفاصيل المركز الذي تم إعداده وتخطيطه ليكون في مصاف المراكز العالمية المتخصصة المرموقة، وأن يكون الأفضل والأحدث على مستوى المنطقة، بمجمل تقنياته وتجهيزاته الذكية ونخبة الأطباء الذين سيقومون عليه، وكذلك ما سيتميز به المركز من مناخ استشفاء فريد من نوعه.

كما اطلع سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، على مركز التحكم ومتابعة المرضى في مستشفى راشد، وهو المركز المتخصص في متابعة مرضى القلب في منازلهم بعد تلقي العلاج اللازم في المستشفى، عن طريق مجموعة من الأجهزة والمستلزمات الذكية، التي تراقب حالة المريض وصحته بدقة، بما فيها النبض ونسبة الأكسجين في الدم ونسبة السكر، وغير ذلك من المؤشرات الحيوية ومن ثم إرسال إشارات للطبيب وتنبيهات حالة تطور الحالة أو تأثرها صحياً، والأمر نفسه بالنسبة للحالات المرضية التي تراجع مراكز الرعاية الصحية الأولية.

وتابع سموه جولته في المعرض حيث شاهد أحدث روبوت مستخدم في إجراء عمليات القسطرة، في مستشفى راشد، وهو يُعد من روبوتات الجيل الثاني، حيث استمع سموه من استشاري أمراض القلب والمدير التنفيذي لمستشفى راشد، الدكتور فهد باصليب، إلى نبذة عن فائدة الروبوت ووظيفته، وأهميته في إجراء عمليات قسطرة القلب بدقة عالية ومعدل أمان مرتفع.

وشملت جولة سموه كذلك الاطلاع على أحدث التقنيات الذكية المستخدمة من قِبَل مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، حيث تعرّف سموه إلى تقنية «عين المسعف»، الأولى من نوعها على مستوى المنطقة، وهي عبارة عن نظارة فائقة الدقة يرتديها المسعف، تنقل كل شيء عن حالة المريض أو المصاب بالصوت والصورة من المكان الموجود فيه إلى الطبيب في المستشفى مباشرة، ومن ثم تكون لدى الطبيب التفاصيل اللازمة عن الحالة المرضية أو المصابة، الذي يكون جاهزاً للتعامل بصورة صحيحة وفعالة مع الحالة فور وصولها إلى المستشفى لتلقي العلاجكما تعرف سموه إلى نظام «كيرمونكس» الذي تستخدمه إسعاف دبي، وهو عبارة عن قارئ ذكي، لهوية المريض، واستمع إلى شرح قدمته مدير إدارة الشؤون الطبية في إسعاف دبي، الدكتورة شما عبدالله بن حماد، حول وظيفة النظام في إرسال جميع البيانات اللازمة عن المريض وحالته الصحية ومؤشراته الحيوية، والتاريخ المرضي له، إلى الطبيب المختص في المستشفى، للوقوف على حالة المريض والطريقة المثلى للتعامل معه.

إلى ذلك، اطلع سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، على تفاصيل «البورد الذكي» الذي تديره مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، من خلاله حركة وخطوط سير سيارات الإسعاف في دبي، وتركز وظيفته على توضيح حالة المريض وتمييز خطورة الحالة بلون محدد، ومن ثم توجيه سيارة الإسعاف إلى المستشفى الأفضل والطريق الأسرع للوصول إليه.

وقال المدير العام لهيئة الصحة في دبي، عوض صغير الكتبي، في انطلاقة أعمال الدورة الرابعة لمنتدى دبي الصحي، إن ما مر به العالم ويعيشه من مراحل للتعافي من أثر جائحة «كوفيد-19» هو ما يؤكد قيمة وأهمية تبادل الخبرات والتجارب الناجحة، وتوثيق العلاقات بين المؤسسات الصحية، وتطوير البحوث والدراسات والممارسات المهنية، وتوسيع نطاق استخدام التقنيات والحلول الذكية، وهذه هي أهداف منتدى دبي الصحي، التي انطلق من أجلها ويعمل على تحقيقها.

وأضاف أن اهتمام العالم ينصب حالياً على صناعة منظومة صحية متكاملة، قادرة على مواجهة التحديات.. واستيعاب الأزمات الطارئة والتعامل معها.. وحماية الإنسان ومكتسبات التقدم، لافتاً إلى الفرص الاستثنائية التي يوفرها المنتدى لبلورة رؤية عالمية موحدة نحو الاستدامة والرفاه الصحي.

وتابع أن «اجتماع حشد من قادة المؤسسات الصحية وصناع القرار والعلماء والأطباء والمتخصصين، يشكل قوة دافعة من دولة الإمارات، وتعزيزاً مباشراً من دبي، نحو عالم أفضل، وآمن صحياً، ينعم أفراده بأعلى مستويات الرعاية والعناية».

أحدث روبوت لجراحة المفاصل

توقف سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، عند أحدث روبوت في العالم لعمليات جراحة الركبة والمفاصل، وهو الوحيد من نوعه خارج الولايات المتحدة، الذي يستخدمه مركز «أورثوكيو» لجراحة العظام والمفاصل في دبي، وتعرف سموه من استشاري جراحة العظام والمفاصل الدكتور علي البلوشي، إلى نبذة عن الروبوت، ومدى دقة عمله ومستوى نجاح العمليات التي يجريها.

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