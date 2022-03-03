الامارات | الإمارات تتصدر الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في «تمكين المرأة»

شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تتصدر الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في «تمكين المرأة» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعربت حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين رئيسة مؤسسة دبي للمرأة، عن اعتزازها بالإنجاز العالمي الجديد لدولة الإمارات في مؤشرات التنافسية العالمية، حيث تصدرت دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للعام الثاني على التوالي في تقرير «المرأة وأنشطة الأعمال والقانون 2022» الصادر عن البنك الدولي، وتحقيقها العلامة الكاملة (100 نقطة) في خمسة محاور رئيسة هي: حرية التنقل، أماكن العمل، الأجور، ريادة الأعمال، والمعاش التقاعدي.

وأكدت سموها أن حفاظ الإمارات على المركز الأول على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بهذا التقرير العالمي المهم، الذي يرصد جهود الحكومات حول العالم فيما يتعلق بوضع القوانين والتشريعات الرامية لحماية وتمكين المرأة اقتصادياً، يعكس أولوية دعم المرأة في رؤية القيادة والتأكيد على دورها، بوصفها شريكاً رئيساً في استدامة النمو والازدهار الاقتصادي والاجتماعي للدولة التي تترجمها استراتيجية الـ50 عاماً المقبلة، التي تهدف لأن تكون الإمارات أفضل دول العالم بحلول عام 2070.

وقد حققت دولة الإمارات معدل 82.5 نقطة من إجمالي 100 نقطة على المؤشر الإجمالي لتقرير البنك الدولي في نسخة العام الجاري، مقابل 29 نقطة في نسخة 2019 و56 نقطة في نسخة 2020.

ورصد التقرير الجهود الحكومية حول العالم لتمكين المرأة اقتصادياً عبر القوانين والسياسات والإجراءات ضمن ثمانية مجالات، هي: التنقل، ومكان العمل، والأجور، والزواج، والوالدية، وريادة الأعمال، والأصول، والمعاش التقاعدي.

كما أعربت سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، عن اعتزازها بالنجاحات التي حققتها المرأة الإماراتية بدعم من القيادة، ما أسهم في تحقيق الدولة إنجازات نوعية بملف التوازن بين الجنسين على الصعيد العالمي، مشيرةً سموها إلى جهود مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين بالتعاون والتنسيق مع الجهات الاتحادية المعنية في دراسة ومراجعة القوانين والتشريعات الخاصة بالمرأة والتوازن بين الجنسين، والتي أثمرت عن إصدار تشريعات جديدة وتعديلات تشريعية لأكثر من 20 مادة قانونية خلال الثلاث سنوات الماضية شملت مجالات العمل والحماية والمشاركة السياسية والأحوال الشخصية والسلك القضائي والأجور والمعاملات المصرفية وحرية التنقل والزواج وريادة الأعمال والممتلكات والمعاش التقاعدي، من شأنها تعزيز مكتسبات وحقوق المرأة، مؤكدةً سموها أن المجلس، بالتعاون مع شركائه الاستراتيجيين من القطاعين الحكومي والخاص، سيواصل هذه الجهود التي تحقق رؤية وتوجيهات قيادتنا الرشيدة بأن تصبح الإمارات نموذجاً عالمياً في التوازن بين الجنسين.

منال بنت محمد:

• «سنواصل جهودنا بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين من القطاعين الحكومي والخاص لتصبح الإمارات نموذجاً عالمياً في التوازن بين الجنسين».

• الإمارات حققت العلامة الكاملة في 5 محاور رئيسة، هي: حرية التنقل، وأماكن العمل، الأجور، ريادة الأعمال، والمعاش التقاعدي.

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