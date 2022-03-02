الامارات | شاهد صورة هلال شهر شعبان نهاراً

شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد صورة هلال شهر شعبان نهاراً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نشر مركز الفلك الدولي عبر حساب الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، صورة هلال شهر شعبان نهاراً.

وقال المركز في تغريدته "صورة هلال شهر شعبان، كما تم تصويره نهارا قبل قليل من أبوظبي، بواسطة مرصد الختم الفلكي التابع لمركز الفلك الدولي، وقت التصوير الأربعاء 02 مارس 2022م الموافق 29 رجب 1443 هـ. الساعة 10:30 صباحا بتوقيت الإمارات. بعد القمر عن الشمس 8.1 درجة".

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