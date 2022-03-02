الامارات | تعرف إلى أساليب الاحتيال الإلكتروني وطرق التصدي لها.. فيديو

شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف إلى أساليب الاحتيال الإلكتروني وطرق التصدي لها.. فيديو والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نشرت شرطة دبي مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر" للتعرف على أكثر أساليب الاحتيال الإلكتروني شيوعاً وطرق التصدي لها. وقالت شرطة دبي معلقة على مقطع الفيديو "تنوعت أساليب الاحتيال الإلكتروني .. احذرها واحمي نفسك من الوقوع في مصيدة الاحتيال الإلكتروني بالتعرف على أكثر أنواعها شيوعاً وطرق التصدي لها". التفاصيل في الفيديو المرفق. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App