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الامارات | تعرف إلى أساليب الاحتيال الإلكتروني وطرق التصدي لها.. فيديو

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مروة سليم - دبي 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نشرت شرطة دبي مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر" للتعرف على أكثر أساليب الاحتيال الإلكتروني شيوعاً وطرق التصدي لها.

وقالت شرطة دبي معلقة على مقطع الفيديو "تنوعت أساليب الاحتيال الإلكتروني .. احذرها واحمي نفسك من الوقوع في مصيدة الاحتيال الإلكتروني بالتعرف على أكثر أنواعها شيوعاً وطرق التصدي لها".

التفاصيل في الفيديو المرفق.

 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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