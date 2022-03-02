الامارات | «أبوظبي للتقاعد»: أصحاب المعاشات غير مشمولين بـ «العاملين لحساب أنفسهم»

شكرا لقرائتكم خبر عن «أبوظبي للتقاعد»: أصحاب المعاشات غير مشمولين بـ «العاملين لحساب أنفسهم» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بدأ صندوق أبوظبي للتقاعد، أمس، تلقي طلبات المواطنين أصحاب الأعمال والمهن الحرة العاملين لحساب أنفسهم، الراغبين في التسجيل بنظام التقاعد لدى الصندوق، من خلال استقبال الطلبات في مقر الصندوق (حضورياً)، أو من خلال الموقع الإلكتروني.

وأطلق الصندوق حملة إرشادية لتعريف المواطنين أصحاب الأعمال بأهم شروط وآليات ومنافع التسجيل كمؤمن عليهم لحساب النفس، موضحاً أن الاشتراك في النظام التقاعدي لا يشمل المواطنين المتقاعدين الذين يتقاضون معاشات تقاعدية من أي صندوق تقاعدي في الدولة.

وتفصيلاً، فتح صندوق أبوظبي للتقاعد، اعتباراً من أمس، باب تلقي طلبات تسجيل المواطنين أصحاب الأعمال والمهن الحرة (العاملين لحساب أنفسهم)، ممن يرغبون في أن يكونوا مؤمّناً عليهم لدى الصندوق.

ولفت إلى وجود آليتين لتقديم الطلبات، الأولى زيارة الموقع الإلكتروني للصندوق، والثانية الحضور شخصياً إلى مقره.

ودخل قرار شمول المواطنين من أصحاب العمل والمهن الحرة والأنشطة التجارية العاملين لحساب أنفسهم، بالقانون رقم 2 لسنة 2000 في شأن معاشات ومكافآت التقاعد المدنية لإمارة أبوظبي وتعديلاته، حيّز التطبيق أمس، ليتيح تسجيل هذه الفئة كمؤمّن عليهم لدى الصندوق «اختيارياً»، لمعاملتهم معاملة المؤمّن عليهم في القطاع الخاص.

وأفاد الصندوق، على موقعه الإلكتروني الرسمي، بأن القرار يشمل جميع المواطنين الذين يمارسون لحسابهم الخاص نشاطاً تجارياً أو صناعياً أو زراعياً في إمارة أبوظبي، ويوجب القانون قيدهم في السجل التجاري أو أي سجل آخر صادر عن الإمارة، محدداً أربعة شروط رئيسة يجب توافرها لتسجيل المواطنين العاملين لحساب أنفسهم، أولها ألّا يَقل عمر المواطن الراغب في تسجيل نفسه عن 18 عاماً ولا يزيد على سن الإحالة للتقاعد (60 عاماً للرجل و55 للمرأة). والثاني أن يكون المواطن لائقاً صحياً لمزاولة نشاطه أو مهنته الحرة بشهادة طبية صادرة عن الجهات الطبية الحكومية المختصة في الإمارة. والثالث أن يكون طالب التسجيل من مواطني الدولة. وأخيراً، ألّا يكون متقاعداً من أي صندوق تقاعدي في الدولة.

وشدد الصندوق على أن التسجيل في هذه الخدمة غير وجوبي، بل اختياري في حال كان الراغب في التقدم بالطلب من الفئات المستفيدة من قرار شمول العاملين لحساب أنفسهم، إذ يتم الاشتراك بناءً على طلب العامل لحساب نفسه فقط في حال رغبته في ذلك، مؤكداً أنه إذا كان المواطن يتقاضى معاشاً تقاعدياً من أي جهة في الدولة، فلن تسري أحكام القرار عليه، ثم لا يحق له التسجيل لحساب نفسه في الصندوق.

وفي ما يتعلّق بآلية حساب الاشتراكات التقاعدية، وفقاً لقرار شمول العاملين لحساب أنفسهم بقانون التقاعد في إمارة أبوظبي، قال الصندوق: «تبدأ رحلة العامل لحساب نفسه مع الصندوق بتسجيله لجهة عمله أو نشاطه، ثم تسجيل نفسه في الصندوق، حيث يوفر الصندوق 20 شريحة مختلفة للدخل، يختار منها المواطن الشريحة المناسبة لنشاطه، تبدأ من 12 ألفاً و750 درهماً، ويصل أقصاها إلى 200 ألف درهم، ويتم الاشتراك على أساس شريحة الدخل الشهري التي يختارها المؤمن عليه بحسب دخله الشهري»، موضحاً أن شريحة الدخل يقصد بها الدخل الشهري الخاضع للاستقطاع، وسيتم احتساب الاشتراكات التقاعدية على أساسها.

وأشار الصندوق إلى احتساب قيمة الاشتراك بواقع نسبة الاشتراكات الشهرية المعتمدة لدى الصندوق، وهي 26%، حيث يلتزم العامل لحساب نفسه تجاه الصندوق بسداد 20% من شريحة الدخل الشهري التي حددها، فيما تسهم الحكومة في اشتراك العامل لحساب نفسه بنسبة الـ6% المتبقية.

• القرار يشمل المواطنين الذين يمارسون نشاطاً تجارياً أو صناعياً أو زراعياً لحسابهم الخاص في أبوظبي.



• يلتزم العامل لحساب نفسه بسداد 20% من شريحة دخله الشهري للصندوق، وتسهم الحكومة بنسبة 6%.

6 مستندات للتقديم

أكد صندوق أبوظبي للتقاعد أن على المواطنين الراغبين في التسجيل كمؤمّن عليهم لحساب أنفسهم، استيفاء ستة مستندات رسمية، قبل تقديم الطلب، سواء إلكترونياً أو من خلال التوجّه إلى الصندوق مباشرة، تشمل تقديم المستندات الرسمية والرخص التجارية التي يملكها، أو هو شريك بها، من الجهات الرسمية المعتمدة، وتقديم إقرار إثبات الدخل من النشاط يدعم شريحة الدخل المختارة، وتقديم إقرار بأن طالب التسجيل غير مؤمّن عليه لدى أي صندوق تقاعدي عامل في الدولة، إضافة إلى تعبئة استمارة الخصم المباشر لمبالغ الاشتراكات التقاعدية، وتقديم إقرار وتعهد بالموافقة على الخصم، وتقديم نسخة عن كتاب البنك برقم الحساب الدولي IBAN.

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