الامارات | «محكمة الأسرة» تتلقى 100 طلب زواج مدني في أبوظبي

شكرا لقرائتكم خبر عن «محكمة الأسرة» تتلقى 100 طلب زواج مدني في أبوظبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت دائرة القضاء في أبوظبي، عن تلقي محكمة مسائل الأسرة المدنية، أكثر من 100 طلب لعقد زواج مدني منذ إنشائها، قدمها أشخاص من 35 دولة، موضحة أن المحكمة معنية بنظر الدعاوى المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية لغير المسلمين، وجميع الدعاوى الخاصة بها وإجراءاتها مزدوجة اللغة لتشمل اللغتين العربية والإنجليزية، وذلك تسهيلاً على الجاليات الأجنبية في فهم إجراءات المحاكمة وتعزيز الشفافية القضائية، بالإضافة إلى توفير مظلة قضائية حديثة للأجانب لحل النزاعات بشكل مرن، بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية.

وتفصيلاً، نظمت الدائرة أمس، ملتقى إعلامياً عن بُعد، تحت عنوان «التقرير السنوي لدائرة القضاء 2021.. أرقام وإنجازات»، بحضور مدير إدارة التخطيط الاستراتيجي والتطوير المؤسسي في الدائرة، عبدالله سيف زهران، ورئيس قسم التخطيط والأداء، عوض الحميري، ورئيس قسم إدارة المخاطر واستدامة الأعمال، هزاع الحارثي، وكشفت عن تحقيق إنجاز كبير في نسب الفصل في القضايا بلغت 98.63% خلال العام الماضي، مشيرة إلى أن عدد القضايا المعروضة سجل ارتفاعاً بنسبة 29.4% مقارنة مع عام 2020. ولفتت إلى أن هذه النسبة، تعكس نجاح محاكم أبوظبي في المحافظة على نسبة فصل في الدعاوى تفوق 98%.

وأفادت المؤشرات الإحصائية بأن عدد الدعاوى التي تم البت فيها في العام الماضي، بلغ 166 ألفاً و899 دعوى، بنسبة فصل وصلت إلى 98.63%، وعدد معاملات عقود الزواج المنجزة بلغ 6443 معاملة بزيادة 21%، ومعاملات وصايا غير المسلمين المنجزة 2007 معاملات بزيادة 16%.

وبينت الدائرة أن خطتها الاستراتيجية لعام 2021-2022 تشتمل على 32 مؤشراً استراتيجياً، وأربع أولويات استراتيجية هي دعم التخصص القضائي وضمان جودة الأحكام القضائية وأعمال النيابة العامة، ضمان الاستدامة واستمرارية الأعمال في ضوء استشراف المستقبل، ضمان إسعاد المتعاملين عبر خدمات عدلية وقضائية ذكية ومبتكرة.

مشروعات

أظهر التقرير السنوي لدائرة القضاء في أبوظبي، أن أهم المشروعات التي تم إنجازها العام الماضي شملت «النافذة الموحدة للتقاضي» والتي تتيح لقضاة محاكم أبوظبي والعين والظفرة، النظر وإصدار الأحكام في القضايا الواردة دون التقيد بالمكان الجغرافي، ومشروع «محكمة الأحوال الشخصية لغير المسلمين»، ومشروع «القيد التفاعلي» الذي يعتمد الذكاء الاصطناعي في تحديد نوع الدعوى والمحكمة المختصة. وتضمنت قائمة المشروعات التي أنجزتها الدائرة خلال 2021 مشروع «المصادقة الرقمية لاعتماد الوثائق» والذي يتيح اعتماد الوثائق الصادرة عن أنظمة الدائرة بطريقة رقمية.

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