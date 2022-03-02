الامارات | افتتاح مركز أعمال مدينة الشارقة للإعلام «شمس»

شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح مركز أعمال مدينة الشارقة للإعلام «شمس» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - افتتح سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، رئيس مجلس الشارقة للإعلام، أمس «مركز أعمال شمس» التابع لمدينة الشارقة للإعلام. وشاهد سموه فور وصوله، والحضور، عرضاً مرئياً تناول تاريخ إنشاء مدينة الشارقة للإعلام «شمس» ومراحل تطورها ونمّو مرافقها، وأهدافها وتطلعاتها المستقبلية.

وتجوّل سموه في مركز الأعمال الذي يضم ثلاثة مبان مجهزة وفق أعلى المعايير والمواصفات العالمية، من أجل تنمية مجتمع أعمال المنطقة الحرة، وتوسيع خدماتها المستقبلية، وتعزيز قدراتها لاستيعاب المزيد من الشركاء والأعمال.

وتعرّف سمو نائب حاكم الشارقة خلال الجولة، على مختلف المرافق التي يضمها مركز الأعمال، والمزايا المتعددة والمتميزة التي يقدمها للشركات والمؤسسات العاملة، من شاشات عرض وأركان متخصصة للتسجيل الإعلامي ومكاتب مشتركة وتسهيلات متطورة، وما يعمل مركز الأعمال على توفيره للمؤسسات لتقديم أفضل الخدمات في مجالات الإعلام المتنوعة.

ويعد «مركز أعمال شمس» أحد أهم إنجازات مدينة الشارقة للإعلام، وتتويجاً لمسيرتها التي انطلقت قبل خمس سنوات، حيث يعتبر المركز تجسيداً لمستقبل المدينة الواعد، وتعزيزاً لدورها باعتبارها مركزاً عالمياً للإعلام والإبداع في المنطقة، يُسهم في مسيرة إمارة الشارقة الحضارية والثقافية والاقتصادية.

وتقع المباني الثلاثة لمركز أعمال «شمس» على مساحة إجمالية تصل إلى 6200 متر مربع، وتبلغ مساحة المكاتب القابلة للتأجير 3400 متر مربع، وتضم المباني مكاتب ومحال تجارية، وقاعات اجتماعات، ومرافق أخرى متنوعة.

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