الامارات | "صحة ابوظبي" تزيل "تحذير خطير" من استخدام عقاقير مخفضة للكوليسترول خلال الحمل

شكرا لقرائتكم خبر عن "صحة ابوظبي" تزيل "تحذير خطير" من استخدام عقاقير مخفضة للكوليسترول خلال الحمل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت دائرة الصحة أبوظبي، عن إزالة التحذير الخطير من استخدام عقاقير الستاتين المخفضة للكوليسترول أثناء الحمل، وأرجعت هذا القرار إلى توصيات إدارة الغذاء والدواء الأمريكية بإزالة التحذير المتعلق بموانع الاستخدام لأدوية الستاتين في جميع المريضات الحوامل، حيث تعتبر إدارة الغذاء والدواء الأمريكية "FDA"موانع الاستعمال كتحذير خطير ولا تتم إضافته إلا عندما يكون خطر استخدام الدواء يفوق بوضوح أي فائدة محتملة، كما أن فوائد أدوية الستاتين قد تشمل الوقاية من الإصابات الخطيرة أو المميتة لدى بعض المريضات الحوامل المعرضات لمخاطر عالية جدا وعليه لا يمكن أن نعمم بمنع أدوية الستاتين على جميع الحوامل.

وأشارت دائرة الصحة في تعميم أصدرته، أنه يجب على المريضات اللواتي يتناولن أدوية الستاتين إبلاغ أخصائي الرعاية الصحية عند الحمل أو الاشتباه في الحمل، وذلك ليتمكن أخصائي الرعاية الصحية من تقديم التوصيات اللازمة بشأن استخدام الستاتين أثناء الحمل والرضاعة، لافته إلى أنه يتوجب على المريضات المعرضات لخطر الإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية واللواتي يحتجن إلى أدوية الستاتين بعد الولادة عدم القيام بالرضاعة واستخدام البدائل مثل حليب الأطفال.

وطالبت الدائرة المهنيين الصحيين بالتوقف عن استخدام علاج الستاتين في معظم المريضات الحوامل، أو يمكنهم النظر في الاحتياجات العلاجية المستمرة للمريضة، وخاصة أولئك المعرضات لخطر كبير جدا لأحداث القلب والأوعية الدموية أثناء الحمل، مع ضرورة مناقشة المريضة بما يخص وقف تناول أدوية الستاتين أثناء الرضاعة الطبيعية، مع ضرورة طمأنة المرضى بأنه من الآمن وصف أدوية الستاتين للمريضة التي يمكن أن تحمل وكذلك طمأنة الحوامل اللواتي تناولن هذه الأدوية قبل الحمل أو في بدايته بأنه من غير المحتمل أن يؤثر ذلك على الجنين.

ولفتت الدائرة إلى أن الأدوية المذكورة آمنة للاستخدام ولم يتم سحبها من الأسواق، ودعت إلى الإبلاغ عن حدوث أي آثار جانبية ناجمة عن استخدام المنتجات الطبية إلى برنامج اليقظة الدوائية عبر نظام التبليغ الإلكتروني.

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